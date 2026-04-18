İstanbul'da trafik duracak! Birçok yol ve cadde kapatılıyor
Pazar günü gerçekleştirilecek 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle megakentte ulaşım alarmı verildi; 19 binden fazla koşucunun parkura çıkacağı dev organizasyon için Fatih ve Beyoğlu’nun can damarı olan yollar saatlerce kapalı kalacak. İşte detaylar...
İstanbul, yarın düzenlenecek olan 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle hareketli bir güne uyanıyor. Toplamda 19 bin 100 sporcunun ter dökeceği organizasyon kapsamında, Fatih ve Beyoğlu bölgelerinde ulaşım akışı geçici olarak durdurulacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor.
YARIŞ PARKURU SABAHA KARŞI KAPANACAK
21K ve 10K kategorilerinde gerçekleştirilecek koşu için trafik düzenlemesi saat 04.30 itibarıyla başlayacak. Yarışın güvenli bir şekilde tamamlanması amacıyla uygulanan yasaklar, saat 13.30’a kadar devam edecek. Balat bölgesinden başlamak üzere, kapalı yollar saat 11.05’ten itibaren kademeli olarak trafiğe yeniden açılmaya başlanacak.
İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK BÖLGE VE CADDELER
Yarın yapılacak maraton nedeniyle araç trafiğine kapalı olacak noktaların tam listesi şu şekildedir:
GALATA VE ATATÜRK KÖPRÜSÜ
Galata Köprüsü ve Atatürk (Unkapanı) Köprüsü tamamen trafiğe kapalı olacak.
KARAKÖY VE EMİNÖNÜ
Kemeraltı Caddesi, Tersane Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Reşadiye Caddesi çevresi.
SİRKECİ VE SARAYBURNU
Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi ve Gülhane Parkı sahil girişi.