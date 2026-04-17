Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu dört yaşında!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in 2022 yılında doğan oğulları Kurt Efe 4 yaşına girdi. Çift doğum günü kutlamasından fotoğraf paylaştı.
2022 yılında anne baba olan çift, oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına aldı.
15
KURT EFE 4 YAŞINDA
Çiftin en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Kurt Efe 4 yaşına bastı.
25
Tatlıtuğ ve Dizer, oğullarının yeni yaşı için Star Wars temalı bir doğum günü partisi düzenledi.
35
Aile bireyleri ve yakın dostların katıldığı kutlamada keyifli anlar yaşandı.
45