Arzum'dan "Anneler Günü" kampanyası

Arzum, bu sene 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak"Anneler Günü"ne yönelik hazırladığı kampanya kapsamında geniş ürün yelpazesiyle hediye seçeneklerini tüketicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, Anneler Günü'ne özel seçili ürünlerde sunduğu kampanyalarla, kahve makinelerinden kişisel bakım ürünlerine, temizlik teknolojilerinden elektrikli ev aletlerine kadar farklı kategorilerdeki ürünlerini özel fırsatlarla sunuyor.

Kahve kategorisinde Arzum OKKA Espresso Pro M modeli, tek tuşla soğuk kahve dahil 11 farklı içecek hazırlama özelliğiyle öne çıkıyor.

Arzum OKKA Elite, Türk kahvesini doğrudan fincana servis etme özelliği ve patentli pişirme teknolojisiyle her fincanda dengeli bir köpük sunarken, bulunduğu rakıma göre ideal pişirme derecesini kendisi ayarlıyor.

Arzum OKKA Rich Pro Plus ise 8 farklı içecek hazırlama seçeneği, geniş su haznesi ve kullanım kolaylığıyla kahve ve içecek hazırlamayı daha rahat hale getiriyor.



Kişisel bakım kategorisinde ise Arzum Sateen Touch IPL serisi, soğutma teknolojisi ve akıllı renk analiz sensörüyle kullanımı kolaylaştırıyor. Hem şarjlı hem kablolu kullanılabilmesi esneklik sağlarken, 2 ekstra başlığı sayesinde vücudun farklı bölgelerine rahatça uyum sağlıyor ve hijyenik bir kullanım sunuyor.

Arzum Revolution BLDC Ionic Saç Şekillendirici ise yüksek performanslı BLDC motoru sayesinde güçlü ve uzun ömürlü kurutma ve şekillendirme sunarken, iyon teknolojisi elektriklenmeyi azaltarak saçların daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Farklı şekillendirme ihtiyaçlarına yönelik çoklu başlıklarıyla saçları tarayarak, kurup şekillendiriyor.

Günlük temizlik için Arzum Magiclean Hydroflex Dikey Şarjlı Süpürge, BLDC motoru ve yüksek emiş gücüyle sessiz ve uzun ömürlü temizlik sunarken, Eco modda 60 dakikaya kadar kullanım imkanı sağlıyor. Model, katlanabilir borusu ile LED ışıklı süpürme ve paspas başlıkları sayesinde ulaşılması zor alanlarda bile etkili temizlikle günlük rutini kolaylaştırır.

Muhabir:Maşallah Dağ