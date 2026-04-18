Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi faul var mı? Trio'da eski hakemler yorumladı

Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kritik maçta çalınan düdükleri yorumladılar. Beraberlik golü öncesi Rizespor lehine verilen faul kararının yanlış olduğu belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadelede uzatma dakikalarına 2-1 önde girse de maçtan beraberlikle ayrıldı.

Mücadelenin hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin verdiği kararlar eski hakemler ve sosyal medyada çok tartışıldı.

RİZESPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: 'İlk olarak aldatma için avantaj gösterdi zannettim, elde oynama için çalacakken güzel bir avantaj görmüş. Bir penaltı var mı diye baktığımızda Talisca'nın normal bir müdahale yaptığını görüyorum, faul yok, hakemin uygulaması baştan sona doğru.'

Bülent Yıldırım: 'Hiç yanılmamış, harika yer almış. Bir müdahale var mı var, faul gerektirecek bir şey olmadığına inanmış hakem. Top Fenerbahçe'de kalınca avantaj oynatıyor. Burayı doğru değerlendirmiş, hiçbir sıkıntı yok.'

Bahattin Duran: 'Hakem burayı doğru yorumlamış, doğru yönetmiş.'



F.BAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: 'Doğal konumdaki eline geliyor, devam kararı doğru.'

Bülent Yıldırım: 'Top Mithat'ın ayağından sekiyor, sonra da o pozisyon özelinde vücut koordinasyonuna göre doğal konumunu koruyor. Bu bir çarpma, penaltıdan bahsedemeyiz, karar doğru.'

Deniz Çoban: 'Penaltı nasıl olmazın örneği. Ayağından seken top doğal konumdaki yerine geliyor, penaltı yok.'

RİZESPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ İKİNCİ POZİSYON

Deniz Çoban: 'Penaltı beklentisini sonraki verilecek penaltıya benzetenler var, ben benzetemedim. İlk pozisyonda oyuncunun eli yükselmiyor, Kerem gelip orada mücadeleye girdiği anda eli omzundan sekip doğal bir şekilde yüzüne geliyor. Faul diyene itiraz etmem ama katılmam. Sonrasında ise topa ayağını uzatan Çağlar'ın Sowe'dan önce topa vurduğunu görüyorum. Top aşağı doğru inerek kalecisine doğru gidiyor. Ben burada bir penaltı olduğunu düşünmüyorum, devam kararı doğru.'

Bülent Yıldırım: 'Penaltı söz konusu değil, Çağlar topla oynamayı başarıyor. Kerem'in pozisyonunda ise kart düşünmem. Normal bir temas, faulden fazlası olmaz.'

Bahattin Duran: 'Çağlar'ın önce topa vurduğu net şekilde ortada. Rakibine temas etmemiş. Pozisyonda devam kararı doğru, Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonla bence de alakası yok.'

F.BAHÇE'NİN PENATLI KAZANDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: 'Hücum faulü bu kadar kolay çalmak iyice Türk futbolunu bozmaya başladı. Hakem burada devam dese eleştirmeyeceğim. Benim için bu bir penaltı. Biz her zaman söylüyoruz, ne zaman faul olur? Bir oyuncunun yapacağı ikinci hamleyi engellerse yapılmış olan müdahale bu bir fauldür. İzlediğimiz zaman Talisca'nın ben topu durdurmak istediğini düşünüyorum. Ama Taylan'ın aşağıdan gelen ayağı Talisca'nın ayağına vuruyor. Hem topu durduramıyor Talisca hem de yapacaksa bile ikinci hamlesini yapamıyor. O yüzden penaltı.'

Bülent Yıldırım: 'Tartışmasız bir penaltı. Sadece hakemin hücum faul tercihini kınarım, niye? Burada kimin kimin kramponuna vurduğunu göremiyorsanız devam ettirin. Video hakem müdahalesi çok gecikti. Doğru bir penaltı bu. Dikkatsiz bir müdahale.'

Bahattin Duran: 'Benim için çok net, tartışmasız bir penaltı. Çok net kanıt var, VAR müdahalesi de doğru. Biraz önce gösterdiğimiz Çağlar-Sowe pozisyonuyla alakası yok. Tartışmasız bir penaltı.'

RİZESPOR'UN GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR MI?

Bülent Yıldırım: 'Pozisyonda sadece Oğuz'un elini görmüş ve hakem yanılmış. Etki yok. Alışkanlıkla verilmiş bir faul. Ben kararımı söylüyorum; faul falan yok Fofana'nın kırmızı kart görmesi gerekir bitti!'

Deniz Çoban: '30 haftadır söyledik bu kadar kolay hücum faul çalınmaz, bu kadar kolay hücum faul çalınmaz... Buyurun çok kritik bir dakikada çalınan kolay bir faul, ben faul göremiyorum bu pozisyonda. İtilmiş bir oyuncu böyle düşmez. Eli hissettiği anda bırakıyor. Sonrası bariz gol şansı. Neden bariz gol şansı? Burada Oğuz topu alsaydı kaleye girene kadar durduracak oyuncu yoktu. Bu bir faul ve kırmızı kart.'

Bahattin Duran: 'Kesinlikle ve kesinlikle faul söz konusu değil. Basit bir faul de değil. Devamında da kaleci topu tuttuğu anda da söylediğiniz gibi Oğuz Aydın'ın gol atma şansını engelliyor. Burada Fenerbahçe lehine faul verilmesi ve kalecinin de oyundan ihraç edilmesi gerekiyordu.'