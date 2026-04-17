Okul canisinin yeni fotoğrafları pes dedirtti! Polis kıyafetleri, kadın eteği...
Kahramanmaraş'ta okula saldırı düzenleyip 8 öğrenci bir öğretmeni katleden 14 yaşındaki cani İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şarjör doldurduğu ve polis babasına ait kıyafetleri giydiği görüldü.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş’taki okul saldırısında 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaralayan İsa Aras Mersinli’ye ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
SİLAH VE POLİS ÜNİFORMASI
Fotoğraflardan birinde saldırganın ayna karşısında çektiği özçekimde, tutuklanan babası Uğur Mersinli’ye ait olduğu değerlendirilen polis tören şapkasını taktığı görülüyor. Başka bir karede ise elinde iki silahla poz veriyor.
Caninin bir başka görüntüsünde ise daha önce evde bulduğu silahlarla canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Canlı yayın görüntüsünde ise şarjör doldurma anları yer aldı.
KENDİNİ 'KADIN' OLARAK TANIMLADI VE ETİK GİYDİ
X platformunda '@catholickagehar' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Arjantinli kullanıcı, Mersinli'nin kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti. Mesajlarda Mersinli'nin kendisini "kadın (she/her/herself)" olarak nitelendirdiği ve "Konata" takma adını kullandığı belirtildi. Arjantinli kullanıcı, Mersinli'nin "Kadın olmayı tercih ediyorum ama erkek de olur. Cinsiyet konusunda zerre kadar s***mde değil ama feminenliğe (kadınsılığa) eğilimliyim" şeklinde konuştuğunu aktardı. Hatta Mersinli'nin etek giyip ayna karşısında çekildiği bir videosu da ortaya çıktı.
DEHŞET PLANINI VE YALNIZLIĞINI İFŞA ETTİ
Katilin "Manifesto ya da bir şey" başlığıyla yazdığı İngilizce notunda, "Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler." ifadeleri yer alıyor. Ailesinin kendisinden nefret ettiğini ve korktuğunu belirten Mersinli, kendisini 130 IQ'ya sahip bir "dahi" olarak tanımlıyor. Son olarak, "Bugün yapabilirim. Saat gibi 3’te falan 5. ve 6. sınıflar, s***mde olsun hazır olun. Bugün gerçekten bıktım. Kendi babam beni boğup öldürmeye çalıştı. Bu dünyaya ne kadar bıktığımı göstereceğim" diyerek saldırı planını detaylı bir şekilde paylaştığı mesajlar da gün yüzüne çıktı.