Okul canisinin yeni fotoğrafları pes dedirtti! Polis kıyafetleri, kadın eteği...

DEHŞET PLANINI VE YALNIZLIĞINI İFŞA ETTİ

Katilin "Manifesto ya da bir şey" başlığıyla yazdığı İngilizce notunda, "Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler." ifadeleri yer alıyor. Ailesinin kendisinden nefret ettiğini ve korktuğunu belirten Mersinli, kendisini 130 IQ'ya sahip bir "dahi" olarak tanımlıyor. Son olarak, "Bugün yapabilirim. Saat gibi 3’te falan 5. ve 6. sınıflar, s***mde olsun hazır olun. Bugün gerçekten bıktım. Kendi babam beni boğup öldürmeye çalıştı. Bu dünyaya ne kadar bıktığımı göstereceğim" diyerek saldırı planını detaylı bir şekilde paylaştığı mesajlar da gün yüzüne çıktı.