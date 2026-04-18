Luxera GYO'dan TÜİK'in mart ayı konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirme

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayı konut satış istatistiklerinin, konut yatırımcısının Türkiye ekonomisine ve konut sektörüne güveninin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taş, TÜİK tarafından açıklanan mart ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Tüm sektörler gibi gayrimenkul sektörünün de mart ayını, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın gölgesinde geçirdiğini belirten Taş, pek çok yatırımcının bu dönemde "bekle-gör" pozisyonuna geçtiğini ya da altın, döviz gibi garanti görülen ve hızlıca yatırım yapılabilecek araçlara yöneldiğini aktardı.

Taş, "Buna rağmen mart ayında, birinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 35 bin 725 oldu. Sınırlı da olsa bu artış, konut yatırımcısının Türkiye ekonomisine ve konut sektörüne olan güveninin sürdüğüne işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

İpotekli konut satışlarındaki artış hızının da istikrarlı bir şekilde sürdüğünü kaydeden Taş, içinde bulunulan dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimine bir süre ara verdiğini aktararak, "Bu durum bir süre daha devam edecek olsa da yaz aylarından itibaren yeniden düşmeye başlayacağını tahmin ettiğimiz politika faiz oranlarıyla birlikte kredi faiz oranlarının da daha makul ve ulaşılabilir seviyelere ineceğini tahmin ediyoruz. Bu da konut satışlarının yılın ikinci yarısında beklenen ivmeyi kazanacağına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan inşaat maliyetlerinde hala yıllık yüzde 25'ler seviyesinde artış olmasına karşın konut fiyatlarının reel bazda gerilediğine dikkati çeken Taş, şunları kaydetti:

"2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 artan TCMB Konut fiyat Endeksi, reel olarak ise yüzde 3,4 azaldı. Bu da konut fiyatlarının hala enflasyonun altında bir artış gösterdiği anlamına geliyor. Maliyetlerin artmaya devam ettiği dönemde reel bazda düşen konut fiyatları, konut almak ve gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor. Bizim tavsiyemiz konut almak isteyen vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesi yönünde."