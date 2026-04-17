Sosyete bu hırsızlığı konuşuyor! Filipinli bakıcı, Senem ve Tayfun Taşkın çiftinin ganimetini alıp kaçtı
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Senem ve Tayfun Taşkın çifti, evlerinde görev yapan Filipinli yardımcılarının "memleket hasreti" maskesi altına gizlediği sinsi planıyla büyük bir sarsıntı yaşadı. İstifa talebiyle ayrılık hazırlığı yapan bakıcı, son hamlesinde evin mahremiyetine sızarak yaklaşık 5 bin dolar değerindeki mücevherleri çalıp kayıplara karıştı. Yıllardır kapılarını açtıkları personelin bu profesyonel ihanetiyle güvenleri derinden sarsılan Taşkın çifti, hem maddi kayıpları hem de suistimal edilen iyi niyetleri karşısında ne yapacağını şaşırdı.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Senem-Tayfun Taşkın çifti, herkesi şoke eden bir hırsızlık olayı yaşadı. Beşiktaş Ortaköy'deki lüks sitelerinde yaklaşık 3 yıldır aileyle yaşayan Filipin uyruklu bakıcı Marcelina B., ülkesine gitme bahanesiyle aileden izin istedi. Ailesini çok özlediğini ve Filipinler'e dönmek istediğini belirten bakıcıya, iş adamı Tayfun Taşkın ve eşi Senem Taşkın, büyük bir jest yaptı. Taşkın çifti, hem çalışanlarının yaklaşık 1.500 dolarlık uçak biletini aldı hem de yanına harçlık yapması için 1.500 dolar nakit para verdi.
PARTİLERDE GÖRÜLDÜ
Sabah'ın haberine göre; bakıcısından şikayetçi olan Senem Taşkın emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:
"Marcelina yaklaşık 3 yıldır bizimle birlikte yaşıyordu. Uzun zamandır ailesini görmediği için bana memleketine gitmek istediğini söyledi. Ben de kendisine 1500 dolar harçlık vererek uçak bileti aldım. Bir arkadaşım aracılığıyla Marcelina'nın Türkiye'de Filipinler Gecesi gibi bir kutlamaya katıldığının videosunu gördüm. Bilet aldığım şirketi aradığımda uçakta öyle bir yolcu olmadığını söylediler. Marcelina'nın uçağa binmediğini ve başka bir işte işe başladığını öğrendiğimde şoke oldum."
5 BİN DOLARLIK VURGUN
Taşkın ifadesinde ayrıca firari bakıcı evden ayrılmadan hemen önce yatak odasındaki çekmeceden; altın kırpık taşlı kolye, özel tasarım altın yüzük, dünyaca ünlü mücevher markasına ait altın halka küpelerinin olmadığını söyledi. Toplam zararın yaklaşık 5 bin dolar (165.000 TL) olduğu belirtildi. Senem Taşkın bakıcısından şikayetçi olurken, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.