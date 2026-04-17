Sosyete bu hırsızlığı konuşuyor! Filipinli bakıcı, Senem ve Tayfun Taşkın çiftinin ganimetini alıp kaçtı

PARTİLERDE GÖRÜLDÜ

Sabah'ın haberine göre; bakıcısından şikayetçi olan Senem Taşkın emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

"Marcelina yaklaşık 3 yıldır bizimle birlikte yaşıyordu. Uzun zamandır ailesini görmediği için bana memleketine gitmek istediğini söyledi. Ben de kendisine 1500 dolar harçlık vererek uçak bileti aldım. Bir arkadaşım aracılığıyla Marcelina'nın Türkiye'de Filipinler Gecesi gibi bir kutlamaya katıldığının videosunu gördüm. Bilet aldığım şirketi aradığımda uçakta öyle bir yolcu olmadığını söylediler. Marcelina'nın uçağa binmediğini ve başka bir işte işe başladığını öğrendiğimde şoke oldum."

5 BİN DOLARLIK VURGUN

Taşkın ifadesinde ayrıca firari bakıcı evden ayrılmadan hemen önce yatak odasındaki çekmeceden; altın kırpık taşlı kolye, özel tasarım altın yüzük, dünyaca ünlü mücevher markasına ait altın halka küpelerinin olmadığını söyledi. Toplam zararın yaklaşık 5 bin dolar (165.000 TL) olduğu belirtildi. Senem Taşkın bakıcısından şikayetçi olurken, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.