Gülistan Doku'nun ablası 'Ben bunu kaldıramam' dedi o ismi açıkladı
Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada karanlık noktaların aydınlatılmasına çok az kaldı. "Gülistan Doku nerede?" sorusuyla yıllardır aranan ve bilgi kirliliği içerisinde süren dosyada itiraflarla ve soruşturmada yeni aşamayla merak edilen sorular yanıt buluyor. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku olayın seyrini değiştiren Tuncer Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı Umut Altaş'ın itirafı sonrası yaşananları TGRT Haber'e anlattı.
Gülistan Doku'nun kaybolması soruşturmasında sır perdesinin aralanmasına çok az kaldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi ve Tuncer Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de gözaltına alınmasıyla karanlık noktaların aydınlatılacağı umudu doğdu.
TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına katılan Gülistan'ın ablası Aygül Doku, Gülistan'ın başına gelenler, süreç sonrası oluşturulan bilgi kirliliği ve itiraflar sonrası dosyanın seyrinin değişmesine dair ayrıntıları anlattı. Doku, "Ben bunu kaldıramam" diyerek Gülistan Doku'nun cenazesine dair şüphelerini de aktardı.
GÜLİSTAN DOKU'YA CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU
Aygül Doku’nun açıklamalarında en dikkat çeken noktalardan biri, olayla ilgili ismi geçen Umut Altaş’ın katil olmadığı yönündeki iddialar oldu. Doku, Umut’un olayın faili değil, aksine yaşananlara tanıklık etmiş olabileceğini öne sürdü. Süreç içerisinde Umut’un kendisine ulaşmaya çalıştığını ve bazı bilgileri paylaşmak istediğini ifade eden Doku, Gülistan'ın cinsel istismara uğradığını öğrendiklerini söyledi.
Aygül Doku, "7 yıldır biz sokak sokak çığlık çığlığa kızımızı arıyoruz. Ama bu aşamaya gelmemiz, biz kızımıza tecavüz edildiğini öğrendik. Nasıl anlatılır, nasıl söylenir, ne hissedilir cümlelerim yetmez. Kardeşime bakın 21 yaşında üniversiteli öğrenciye şebeke örgütünün bir öğrencinin toplanıp korkunç kötülük yapması bugün açığa çıkması Türkiye adına, bütün kadınlar adına çok umutlu hissediyorum." dedi.