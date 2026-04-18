BIST 14.588
DOLAR 44,86
EURO 52,82
ALTIN 6.966,26
HABER /  DÜNYA

İran deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, ABD’nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu.

Abone ol

Hürmüz Boğazı sevinci kısa sürdü. İran yönetimi, bir enerji krizine yol açan Hürmüz'ü 24 saat geçmeden yeniden  kapattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı’ndan yayınlanan açıklamada, "ABD, İran'a giden ve İran'dan gelen gemiler için tam seyrüsefer serbestisini sağlamadığı sürece Hürmüz, İran'ın sıkı kontrolü altında kalacak ve önceki halini koruyacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Uyardık, dikkat etmediniz"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı. "Uyardık, dikkat etmediniz.” diyen Azizi, “Hürmüz Boğazı’nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın.” ifadesini kullandı.

İran'ın dün Hürmüz'ü açması piyasalarda olumlu karşılanmıştı. Petrol ve gaz fiyatları sert bir şekilde düşmüş, dünya genelinde borsalarda rekor yükselişler yaşanmıştı.

İran'dan Uranyum iddiasına yalanlama

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD'ye taşınacağı' yönündeki iddialarını yalanlayarak, uranyumun hiçbir şekilde ülke dışına çıkarılmayacağını ve bu konunun müzakere masasında olmadığını açıkladı.

Trump'tan "bombalarız" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes sürecine ilerlerken İran'ı yeniden tehdit etti. Trump, anlaşmaya varılmaması durumunda İran'ı yeniden bombalayacaklarını açıkladı.

