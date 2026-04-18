DÜNYA

ABD’den Irak’taki İran bağlantılı milis komutanlarına yaptırım

ABD, Irak'ta faaliyet gösteren İran bağlantılı bazı milis grupların komutanlarına yönelik yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişilerin ABD personeline, tesislerine ve çıkarlarına yönelik saldırıları planlayıp yönettiği belirtildi.

Hedef alınan isimlerin Ketaib Hizbullah, Ketaib Seyyid eş-Şüheda, Nuceba Hareketi, Asayib Ehlilhak gibi İran destekli silahlı gruplarla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Bu grupların, hem Amerikan hedeflerine saldırdığı hem Irak’ın egemenliğini zayıflattığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Irak hükümetine çağrıda bulunularak bu milis yapıların dağıtılması ve Irak topraklarının bölgeyi istikrarsızlaştıran faaliyetler için kullanılmasının engellenmesi istendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Thomas Pigott da yaptığı açıklamada, Washington'un bu komutanları "hesap vermeye zorlamak için kararlı adımlar attığını" belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından alınan yaptırım kararı kapsamında, listede yer alan kişilerin ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulacak ve Amerikan finans sistemine erişimleri engellenecek.

İran deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
