SGK açıkladı: Yemek yardımında yeni sınır

SGK, yemek yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, işyeri dışında sağlanan yemek hizmetlerinde günlük 300 TL’ye kadar olan tutar sigorta priminden muaf tutulacak. Bu sınırı aşan ödemeler ise prime esas kazanca dahil edilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanlara verilen yemek yardımlarına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti. 18 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, işverenlerin sağladığı yemek bedellerinde sigorta priminden muaf tutulacak günlük üst sınır 300 TL olarak belirlendi.

17 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli sayılan bu düzenleme, hem nakit ödemeleri hem de yemek kartı, kuponu veya üçüncü kişilerden alınan servis hizmetlerini kapsıyor.

300 TL'YE KADAR İSTİSNA SAYILACAK

Yeni yönetmeliğe göre, yemek hizmetinin doğrudan işyerinde veya işyeri müştemilatında sunulması durumunda maliyetin tamamı sigorta priminden muaf tutulmaya devam edecek.

Ancak yemek hizmetinin işyeri dışında, nakit ödeme, yemek kartı veya çek gibi yöntemlerle sağlanması halinde, günlük 300 TL’ye kadar olan kısım istisna kapsamında tutulacak.

Belirlenen bu tutarı aşan ödemeler ise "maaş" niteliği taşıyacak ve aşan kısım üzerinden sigorta primi kesintisi yapılacak. Örneğin, bir çalışana günlük 350 TL yemek bedeli ödenmesi durumunda, 300 TL’lik kısım muafiyet kapsamında kalırken, kalan 50 TL üzerinden işveren prim ödemekle yükümlü olacak.

