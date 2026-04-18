Yasemin Şefkatli ve oğlu Ayel'den korkutan haber: Merdivenlerden düştüler

"Dün bu beyefendiyle merdivenden düştük. O kucağımdayken ayağım kaydı, çocuk güvenlik kapısının demirini derisini baya sıyırdı. Doktor kapatmadan önceki halini koyamıyorum, bende hareket edemediğim için ambulansla gitmek zorunda kaldık hastaneye. Şu an ikimiz de çok iyiyiz, görünmez kaza işte. Allah beterinden gerçekten korudu, ikimiz de kafamızı vurmadık, bir yerlerimizi kırmadık. 'Doktor put' deyip önünü açıp gösteriyor sürekli."