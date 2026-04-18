Yasemin Şefkatli ve oğlu Ayel'den korkutan haber: Merdivenlerden düştüler
Sosyal medyanın sevilen ismi Yasemin Şefkatli’den hayranlarını derin bir endişeye sevk eden korkutan bir haber geldi; genç anne, kucağında oğlu Ayel ile birlikte merdivenlerden yuvarlanarak talihsiz bir kaza geçirdi. Bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen bu görünmez kazanın ardından apar topar hastaneye kaldırılan anne ve oğlun son sağlık durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanırken, hastane koridorlarından gelen ilk bilgiler yüreklere su serpti.
Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi.
OĞLU İLE BİRLİKTE MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Şefkatli, oğlu Ayel ile birlikte merdivenlerden düştüklerini açıkladı. Paylaşımında Ayel'in karnındaki sargı bezleriyle çekilmiş bir fotoğrafa yer veren Şefkatli, kazayı şu sözlerle anlattı:
"Dün bu beyefendiyle merdivenden düştük. O kucağımdayken ayağım kaydı, çocuk güvenlik kapısının demirini derisini baya sıyırdı. Doktor kapatmadan önceki halini koyamıyorum, bende hareket edemediğim için ambulansla gitmek zorunda kaldık hastaneye. Şu an ikimiz de çok iyiyiz, görünmez kaza işte. Allah beterinden gerçekten korudu, ikimiz de kafamızı vurmadık, bir yerlerimizi kırmadık. 'Doktor put' deyip önünü açıp gösteriyor sürekli."