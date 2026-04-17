Popstar yarışması ile ünlenmişti! Rıza Tamer hayatını kaybetti ölüm nedeni ne?
2000’li yıllarda Türkiye’nin en çok izlenen müzik yarışmalarından Popstar ile adını geniş kitlelere duyuran Rıza Tamer’den üzücü haber geldi. Ünlü sanatçı, akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tamer hayatını kaybetti.
Sabah'ta yer alan habere göre; Popstar yarışmasından sonra sokak sanatçısı olan ve paylaştığı videoyla fenomen hale gelen Rıza Tamer'in milyonlarca dinleyicisi bulunuyordu. Dün gece saatlerinde hastaneye kaldırılan Rıza Tamer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Son dakika bilgisine göre; hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.
EVİNDE ANİDEN FENALAŞTI
Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde yaşayan ünlü sanatçı Rıza Tamer'den sevenlerini üzen haber geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde dinlenmek için sırtüstü uzanan Tamer, kısa süre içinde fenalaştı. Mide bulantısı yaşadığı ve ardından nefes almakta zorlandığı öne sürülen sanatçı için yakınları vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.