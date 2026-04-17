Popstar yarışması ile ünlenmişti! Rıza Tamer hayatını kaybetti ölüm nedeni ne?

Sabah'ta yer alan habere göre; Popstar yarışmasından sonra sokak sanatçısı olan ve paylaştığı videoyla fenomen hale gelen Rıza Tamer'in milyonlarca dinleyicisi bulunuyordu. Dün gece saatlerinde hastaneye kaldırılan Rıza Tamer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Son dakika bilgisine göre; hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.