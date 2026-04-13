Mehmet Güçlü'nün şantaj çarkı ortaya çıktı! İş adamlarının özel anlarını kayda aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fuhuş operasyonunda tutuklanan "Memocan" lakaplı Mehmet Güçlü’nün kurduğu dev şantaj çarkını deşifre etti. İş insanlarına kadın gönderip buluşma mekanlarına gizli kamera yerleştiren Güçlü’nün, en mahrem anları kayda alarak yüksek meblağlarda para sızdırdığı ortaya çıktı. Savcılık, çok sayıda mağdur iş adamını kıskaca alan dijital arşivin peşine düşerek soruşturmayı genişletti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik ve Kaçakçılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ismi tedirgin eden yeni bir aşamaya geçildi.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre geçtiğimiz Aralık ayında "fuhuşa aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Memocan lakaplı Mehmet Güçlü'nün karanlık faaliyetlerinin sadece aracılıkla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında yer alan dehşet verici iddialara göre; Mehmet Güçlü, irtibatta olduğu iş adamlarına kadın yönlendirmesi yaptıktan sonra, buluşmaların gerçekleştiği mekanlara gizli kamera düzenekleri kurdurdu. İş dünyasının tanınmış isimlerini en özel anlarında kayda alan Güçlü'nün, bu görüntüleri birer "şantaj materyali" olarak kullandığı öne sürüldü.

Elde edilen ilk bilgilere göre, şüpheli Mehmet Güçlü, hazırladığı bu gizli kayıtlarla mağdur iş adamlarından yüksek meblağlarda paralar sızdırmaya çalıştı. Çok sayıda iş insanının bu ağa düştüğü ve şikayetçi olmaya çekindiği değerlendirilirken, savcılık dosyadaki delilleri derinleştirme kararı aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, skandalın boyutlarının büyümesi üzerine soruşturmanın kapsamını genişletti.

Şantaj amaçlı kullanılan gizli video kayıtlarının ve dijital arşivin ele geçirilmesi için operasyon talimatı verildi. Belirlenen adreslerde ve dijital mecralarda yapılacak yeni aramalarla, şantaj çarkının tüm detaylarının gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

