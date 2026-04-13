Büyük Motorin indirimi iptal mi oldu? İndirim bu gece olacaktı petrol çıldırınca...

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma kararıyla birlikte petrol fiyatları yine çıldırdı. Türkiye'nin de kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 7 artışla 102.29 dolara çıktı. Petroldeki büyük artış sonrasında motorin için beklenen büyük indirim iptal olur mu sorusu gündeme geldi. Şimdilik iptal görünmüyor son dakika sürprizi olmazsa salı günü indirim pompaya yansıyacak.

Petrol fiyatları İran - ABD müzakereleriyle birlikte sakinleşmişken taraflar fiyatlar yeniden alevlendi. Son olarak ABD, petrolün can damarı olan Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma kararı verdi ve savaş gemilerini yola çıkardı.

PETROL UÇTU
Cuma günü petrol 95,2 dolardan satılan petrol, Hürmüz kararının açıklanmasını takiben 2 saat içinde rekor artışla 102.29 dolara fırladı. Bu ani fırlayış da Türkiye'de motorin fiyatlarına bu gece yarısından sonra yapılması beklenen büyük indirim tehlikeye soktu. 

MOTORİN İNDİRİMİ İPTAL Mİ?
Motorin için 13 Nisan pazartesiyi - 14 Nisan salı gününe bağlayan gece yarısı büyük indirim planlanmıştı. Bu indirim litre başına 4,35 TL olacaktı. Peki indirim petrol fiyatlarındaki çılgın artışla birlikte iptal olur mu? Şu ana kadar bu yönde bir haber gelmedi.

Son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa gece yarısı pompaya 4.35 liralık indirim yansıyacak.

Ancak bu indirim çok kısa ömürlü olacak. Petrol fiyatlarındaki artış kısa sürede pompaya zam olarak yansıyacak.

MOTORİN İNDİRİMLE KAÇ LİRA OLACAK?
Güncel fiyatlara bakıldığında ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin litre fiyatı 76-78 TL bandında seyrederken, yapılması beklenen indirim gerçekleşirse pompa fiyatları şöyle olacak;

*İstanbul Motorin fiyatı: 76.56 TL'den 71.21 TL'ye inecek.
*Ankara motorin fiyatı : 77.69 TL'den 73.34 TL'ye inecek.
*İzmir motorin fiyatı : 77.97 TL'den 73.62 liraya inecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın telefonundan çıkanlara bakın! Ünlü isim kumar masasında böyle poz vermiş
Foto Galeri Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın telefonundan çıkanlara bakın! Ünlü isim kumar masasında böyle poz vermiş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Macaristan'da iktidar değişti Türkiye'de muhalefet zafer hayaline sarıldı Şamil Tayyar'dan açıklama
Macaristan'da iktidar değişti Türkiye'de muhalefet zafer hayaline sarıldı Şamil Tayyar'dan açıklama
İstanbul'da 1,5 milyon sahte hap ele geçirildi
İstanbul'da 1,5 milyon sahte hap ele geçirildi
Bakan Akın Gürlek açıkladı, FETÖ ile mücadelede son durum ne?
Bakan Akın Gürlek açıkladı, FETÖ ile mücadelede son durum ne?
Binlerce kişiye polisliğe dönüş yolu! Yeni kadrolara atama yapılacak
Binlerce kişiye polisliğe dönüş yolu! Yeni kadrolara atama yapılacak
WhatsApp'ta kazazedelere büyük tuzak! İcra oyunu ile hedef aldılar!
WhatsApp'ta kazazedelere büyük tuzak! İcra oyunu ile hedef aldılar!
Diyarbakır'dan esrarengiz haber! Tesadüfen başsız cesedi bulundu
Diyarbakır'dan esrarengiz haber! Tesadüfen başsız cesedi bulundu
Doların hızlı tırmanışı! Euro alış-satış fiyatı
Doların hızlı tırmanışı! Euro alış-satış fiyatı
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi! Ölü ve yaralılar var
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi! Ölü ve yaralılar var
Çağrı Bey Sondaj Gemisi hazırlıkları tamamlıyor!
Çağrı Bey Sondaj Gemisi hazırlıkları tamamlıyor!
Korkulan oldu abluka petrol fiyatlarını uçurdu! İran'dan tadını çıkarın paylaşımı
Korkulan oldu abluka petrol fiyatlarını uçurdu! İran'dan tadını çıkarın paylaşımı
Trump abluka planlarına başka ülkelerin de destek verdiğini belirtti
Trump abluka planlarına başka ülkelerin de destek verdiğini belirtti
Vatandaş isyan etmişti! Yemek siparişlerinde yeni dönem başlıyor
Vatandaş isyan etmişti! Yemek siparişlerinde yeni dönem başlıyor