Büyük Motorin indirimi iptal mi oldu? İndirim bu gece olacaktı petrol çıldırınca...

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma kararıyla birlikte petrol fiyatları yine çıldırdı. Türkiye'nin de kullandığı Brent petrol fiyatı yüzde 7 artışla 102.29 dolara çıktı. Petroldeki büyük artış sonrasında motorin için beklenen büyük indirim iptal olur mu sorusu gündeme geldi. Şimdilik iptal görünmüyor son dakika sürprizi olmazsa salı günü indirim pompaya yansıyacak.

Petrol fiyatları İran - ABD müzakereleriyle birlikte sakinleşmişken taraflar fiyatlar yeniden alevlendi. Son olarak ABD, petrolün can damarı olan Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma kararı verdi ve savaş gemilerini yola çıkardı.

PETROL UÇTU

Cuma günü petrol 95,2 dolardan satılan petrol, Hürmüz kararının açıklanmasını takiben 2 saat içinde rekor artışla 102.29 dolara fırladı. Bu ani fırlayış da Türkiye'de motorin fiyatlarına bu gece yarısından sonra yapılması beklenen büyük indirim tehlikeye soktu.

MOTORİN İNDİRİMİ İPTAL Mİ?

Motorin için 13 Nisan pazartesiyi - 14 Nisan salı gününe bağlayan gece yarısı büyük indirim planlanmıştı. Bu indirim litre başına 4,35 TL olacaktı. Peki indirim petrol fiyatlarındaki çılgın artışla birlikte iptal olur mu? Şu ana kadar bu yönde bir haber gelmedi.

Son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa gece yarısı pompaya 4.35 liralık indirim yansıyacak.

Ancak bu indirim çok kısa ömürlü olacak. Petrol fiyatlarındaki artış kısa sürede pompaya zam olarak yansıyacak.

MOTORİN İNDİRİMLE KAÇ LİRA OLACAK?

Güncel fiyatlara bakıldığında ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin litre fiyatı 76-78 TL bandında seyrederken, yapılması beklenen indirim gerçekleşirse pompa fiyatları şöyle olacak;