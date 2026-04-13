Macaristan'da iktidar değişti Türkiye'de muhalefet zafer hayaline sarıldı Şamil Tayyar'dan açıklama

Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona ermesi Türkiye'de sosyal medyayı hareketlendirdi. Heyecana kapılan muhalefete seslenen Şamil Tayyar, "Başkasının zaferiyle iktidar hayali kurarsanız, hayal kırıklığı yaşarsınız." uyarısında bulundu.

Macaristan’da Viktor Orban, 16 yıl sonra 12 Nisan seçiminde iktidarı kaybetti. Muhalefet lideri 45 yaşındaki Peter Magyar seçimin kazananı oldu.

Bu sonuçlara göre, 199 sandalyeli Meclis'in 138 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza kazandı. Fidesz 54 sandalyede kaldı. Meclis'te en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Macron, Çipras şimdi Magyar,

Macaristan'daki seçim sonuçları Türkiye'de bazı çevreleri "heyecanlandırdı". Macaristan siyasetine yön veren Orban'ın devrilişi muhalif kesimlerce "ilham verici" bulundu. Bir dönem Macron ve Çipras'ı örnek alanlar şimdi Magyar'a sarıldı.

İktidar karşıtları tarafından rol model alınan Macaristan seçimlerine çarpıcı değerlendirme, AK Parti eski milletvekili yazar Şamil Tayyar'dan geldi.

"İktidarın da muhalefetin de çıkarması gereken fazlaca dersler var"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan’daki Orban yenilgisi üzerinden Türk siyaseti okunmaz. Her ülkenin siyasi dinamikleri ve seçmen davranışlarını etkileyen faktörler farklıdır. Bir ara Yunanistan’daki Çipras rol model olmuştu. Şimdi ne yapıyor bilmiyorum.

Ali Koç’un Aziz Yıldırım’ı yenmesi bile siyasete uyarlanmıştı. O da yerini Saran’a bıraktı.

Başkasının zaferiyle iktidar hayali kurarsanız, hayal kırıklığı yaşarsınız. Elbette, iktidarın da muhalefetin de çıkarması gereken fazlaca dersler var. İktidar kendini toparlamalı, muhalefet topluma güven vermelidir. Rakibin kötü olması sizi iyi yapmaz, ilave iyi olmanız gerekir. İyi olmanız da yetmez, kötüden de uzak duracaksınız. Zira, hâl sirayet eder. Eğer, başarı isteniyorsa.