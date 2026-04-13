İranlı Yahudi Milletvekili, ABD-İsrail’in Tahran’daki sinagoga saldırısına tepki gösterdi

İran'daki Yahudilerin temsilcisi Milletvekili Hümayun Samehyah Necefabadi, Tahran’daki sinagoga yönelik ABD-İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Tahran Yahudileri Derneği Başkanı, İranlı Milletvekili Necefabadi, Tahran’daki Rafi Nia Sinagogu’na saldırılarla ilgili AA muhabirine konuştu. İran’da "antisemitizm düşüncesinin bulunmaması" nedeniyle sinagogların hiçbir zaman saldırıya uğramadığını ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade eden Necefabadi, “Bu durum İran düşmanlarının hoşuna gitmedi ve ülke düşmanları ile Netanyahu tarafından sinagoglarımızdan birisi füze saldırıyla hedef alındı. Bu sayede ibadethanelerimizde bir güvensizlik ortamı oluşturmaya çalıştılar.” dedi.

İsrail'deki Yahudilere "dikkatli olun" mesajı

İran kültürünün ve devletinin azınlıklara karşı saygılı tavrı nedeniyle azınlıkların güvenliğinin her zaman korunduğunu söyleyen Necefabadi, “İsrail’deki Yahudilere şu mesajı vermek istiyorum; Netanyahu’nun aşırı politikaları ülke vatandaşları için daha büyük sorunlara yol açmaması konusunda dikkatli olmalıdırlar.” ifadelerini kullandı.

Necefabadi, Netanyahu’nun "psikolojik rahatsızlık boyutuna ulaşan" aşırı öz güvenli tavrı ile iktidarın diktatörlüğe dönüşme sinyali vermesinin, İsrail devleti ve halkı için ciddi zararlar meydana getireceğini ve karar alma mekanizmalarını olumsuz yönde etkileyeceğini dile getirdi.

İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail saldırısı hakkında da konuşan Necefabadi, İran’a saldırıların “ülkede yönetimi değiştirmek, zenginleştirilmiş uranyum stoklarını almak ve Hürmüz Boğazı’nı açma” amacı taşıdığını ancak bu amaçlara ulaşılamadığını söyledi.

Necefabadi, "Söz konusu savaşta bu ülkelerin İran’a yönelik yoğun saldırıları sonucunda askeri ve sivil alanlarda, altyapıda ve siviller arasında ciddi zararlar meydana geldi. Ancak buna rağmen, onların beklentisinin aksine İran halkı bu saldırılar karşısında ayaklanmadı ve yönetimin devrilmesine yol açacak bir süreç oluşmadı. Dolayısıyla hedeflerine ulaşamayan tarafın kaybeden taraf olduğunu söylemek gerek." diye konuştu.

İran ile ABD arasında Pakistan’da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin ise Necefabadi, İsrail’in müzakere sürecini kesin bir surette sekteye uğratmak için çaba gösterdiğini ve İran ile ABD arasındaki etkileşimin İsrail’in çıkarlarıyla çeliştiğini söyledi.

İran’ın mevcut pozisyonunun güçlü olduğunu dile getiren Necefabadi, İran’ın bundan sonraki müzakerelere, geçmiş dönemlere kıyasla daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde girmesi gerektiğinin altını çizdi.

İran medyası 7 Nisan'da, ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırılarında bir sinagogun zarar gördüğünü duyurmuştu.