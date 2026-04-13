DÜNYA

ABD’nin İran’dan uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl dondurmasını istediği iddia edildi

ABD ile İran arasında Pakistan’da kalıcı ateşkes için yapılan görüşmelerde, saldırıların sona ermesi ve dondurulmuş fonların bir kısmının serbest bırakılması karşılığında Washington’un Tahran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca dondurmasını istediği ileri sürüldü.

İsrail basınındaki haberlerde, Pakistan’ın başkenti İslamabad'da kalıcı ateşkes için yapılan müzakerelerde ABD'nin, dondurulmuş fonların belirli bir kısmını serbest bırakmayı ve saldırıları sona erdirmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Buna karşılık Washington yönetiminin, İran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca dondurmasını istediği, ayrıca zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını ve Hürmüz Boğazı’nda herhangi bir vergi ödemeksizin serbest seyrüsefer hakkı tanınmasını talep ettiği ifade edildi.

Haberlerde, İran tarafının, "Tahran’dan gelen talimatların aksine" nükleer meseleyi görüştüğü ancak taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının büyük boyutlarda olduğu kaydedildi.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

İran'dan Hürmüz Boğazı'nı ablukaya ilişkin "Diğer kartlarımızı ortaya koyarız" açıklaması
Ablukaya saatler kala Trump'a soğuk duş: Katılmayacağız
Bir yumrukla hayatı karardı! Saldırgana verilen ceza ise "adalet yok" dedirtti
Garanti BBVA 3 üniversite teknoparkıyla iyi niyet anlaşması imzaladı
Zirveye giden yol... Arda Turan için her şey bu maça bağlı
Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD gemisi ve İran donanması arasındaki telsiz konuşması yayınlandı
Vodafone Türkiye, P3'ün yaptığı tarama testlerinde 5G kapsamasında ilk sırada yer aldı
Mehmet Güçlü'nün şantaj çarkı ortaya çıktı! İş adamlarının özel anlarını kayda aldı
İsrail'de yapılan İran anketi sonuçları olay oldu
Savaş sonrası İran'da diplomatik ilişki tesis eden ilk Batılı ülke
Hakan Fidan: İran ve ABD ateşkes konusunda samimi
Bakan Şimşek ABD'de küresel yatırımcılarla buluşacak
