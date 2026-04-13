Kimdir bu Peter Magyar? Eşini döven Macaristan başbakanının seks kaseti bile var
MACARİSTAN’da Viktor Orban, 16 yıl sonra 12 Nisan seçiminde iktidarı kaybetti. Muhalefet lideri 45 yaşındaki Peter Magyar seçimin kazananı oldu. Seçimlere rekor katılım olurken, fark da yüksek çıktı. Dünya Macaristan'daki bu iktidar değişiminin genç yüzünün mazisine kilitlendi. Peter Magyar'ın seçim sürecinde ortaya dökülmeyen kirli çamaşırı kalmadı. Buna rağmen yine de başbakan seçildi. İşte o skandal iddialar ve yeni Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın mazisi;
PETER MAGYAR KİMDİR?
Macaristan'daki seçimde 16 yıllık Viktor Orban iktidarını bitiren 45 yaşındaki Peter Magyar, siyasetteki hızlı yükselişiyle dikkat çeken bir isim.
Magyar, Hukuk Fakültesi'nde öğrenci olduğu yıllarda ve ardından genç bir avukat olarak, Başbakan Orban'ın partisi Fidesz'in (Macar Sivil Birliği) gençlik kollarında çalıştı.
EŞİ ADALET BAKANIYDI
Peter Magyar'dan önce eşi Judit Varga Macaristan tarafından tanınan bir simaydı. Peter Magyar 2003 daha sonra Macaristan Adalet Bakanı da olan Judit Varga ile evlendi. 2023'e kadar evli kalan ve üç çocukları olan çiftin boşanma süreci skandallarla dolu oldu.
EŞİNİN SKANDALI ONU MEŞHUR ETTİ
Peter Magyar'ın talihi eşi Adalet Bakanlığı koltuğundayken karıştığı skandalla parladı. Macaristan'da Çocuk Esirgeme Kurumu'na ait bir yurtta istismara karışan okul müdürünün, Fidesz'te etkili ve itibarlı yakınları sayesinde cumhurbaşkanlığı affından yararlandığı ortaya çıktı. Skandal sonrası Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve dönemin adalet bakanı Judit Varga istifa etmek zorunda kaldı. Peter Magyar istifa eden Adalet Bakanı Judit Varga'nın eski eşi sıfatıyla Macaristan'da katıldığı yayınlarla bir anda öne çıktı. Bu yayınlara eşini savunmak için çıkmıştı ancak açık ve dobra eleştirileri Macar halkının dikkatini çekti.