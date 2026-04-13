Vodafone Türkiye, P3'ün yaptığı tarama testlerinde 5G kapsamasında ilk sırada yer aldı

Vodafone Türkiye, uluslararası benchmark kuruluşu P3 tarafından 81 ilde yapılan 5G kapsama testlerine göre, Türkiye genelinde en geniş kapsama sunan operatör oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G'deki kapsama gücünü artırmaya devam ediyor.

P3 tarafından 1-8 Nisan'da toplam 30 bin kilometrelik alanda yapılan değerlendirmede, 5G kapsama alanı mevcut tüm frekans bantlarında değerlendirildi.

5G kapsama alanının güvenilir ve anlamlı şekilde tespit edilmesini sağlamak için birden fazla sinyal seviyesi eşik değeri uygulandı. Vodafone Türkiye elde ettiği sonuçlarla ülke genelinde en geniş 5G kapsamasını sağladı.

P3, 1 Nisan'da 5G'nin ticari olarak piyasaya sürülmesinin ardından ülke genelindeki 5G kapsamasını değerlendirmek üzere bir mobil karşılaştırma çalışması gerçekleştirdi.

Ölçüm yöntemi olarak yüksek çözünürlüklü RF tarayıcının kullanıldığı değerlendirmeyle kentsel ve kentsel olmayan alanlar dahil olmak üzere ülke çapında ayrıntılı ve güvenilir bir 5G kapsama analizi yapılması hedeflendi ve Türkiye'deki 5G kapsama alanına ilişkin detaylı bir görünüm elde edildi.

Tüm ölçümler, uluslararası bağımsız kuruluş P3 tarafından global standartlara uygun metodolojilerle gerçekleştirildi.

Karşılaştırma çalışması, tutarlı ve kapsamlı veri toplanmasını sağlamak için her biri eksiksiz ölçüm ekipmanına sahip tarayıcıların yer aldığı tam donanımlı 15 araç kullanılarak yürütüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, şirket olarak dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı mobil operatör olduklarını belirtti.

Türkiye ile 5G hizmeti verdikleri ülke sayısını 23'e çıkardıklarını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"1 Nisan'da 81 il ve 922 ilçede 5G sinyalini aynı anda vererek Bakanlığımızın 5G'yi ülke geneline iki yılda yayma hedefini Vodafone olarak büyük oranda daha birinci günden hayata geçirdik. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone'un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanına imza attık. Şimdi de uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından ülkemizin en geniş 5G kapsamasına sahip operatörü sertifikasını kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 5G'li yeni dönemde güçlü altyapımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Türkiye'nin dijital geleceğine duyduğumuz güvenle çalışmalarımıza devam edeceğiz."