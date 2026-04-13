Yıldız Holding’den Türkiye ekonomisine güçlü katkı

Yıldız Holding, 2025’te finansal disiplinini koruyarak büyümesini sürdürdü. Satışlarını yüzde 34 artırıp 657,8 milyar TL’ye çıkaran şirket, 12,08 milyar TL yatırım yaptı. Son 3 yılda yatırımlar 27,5 milyar TL’ye ulaştı. İhracat 30,6 milyar TL olurken, toplam verginin 15,48 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

1944 yılında Pötibör bisküvisiyle başlayan yolculuğu, bugün 80 bin çalışanı, 300’ü aşkın markası, 5 kıtada 4 milyar insana ulaşan ürünleri ve Türkiye’nin dört bir yanındaki gıda ve perakende şirketleriyle büyüyerek ve güçlenerek devam eden Yıldız Holding 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

“Türkiye’nin yıldızı olarak, şirket ve markalarımızla küresel ölçekte parlıyoruz” diyen Mehmet Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıldız Holding olarak yaklaşık 80 bine ulaşan çalışma arkadaşımızla geniş bir üretim ve dağıtım ekosistemini yöneterek ülke ekonomisine katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’yi Ar-Ge ve üretim üssü yapma vizyonumuzla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün 25’i Türkiye’de olmak üzere toplam 45 fabrikamızda bisküviden çikolataya, dondurulmuş gıdadan ambalaja kadar geniş bir ekosistemde üretimimizi sürdürüyoruz. Gıda ve perakende gibi hayati iki sektörde faaliyet gösterirken, üretim tesislerimizde verimlilik esaslı operasyonel mükemmellik için yatırım planlarımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Odaklandığımız ana işlerimizde kaynak yaratmaya ve organik büyümeye devam ediyoruz. Bu sayede sermaye verimliliğini gözetiyor, güçlü nakit akışı ve disiplinli bilanço yönetimiyle finansal dayanıklılığımızı koruyoruz. Borçluluğumuz sağlıklı bir seviyede. Net Borç / EBITDA çarpanımız, kredi ana para ödemeleri ve nakit yaratma gücümüz sayesinde hedeflerimiz doğrultusunda 2x seviyesinin altına inmiş durumda.”

Rotamız çok net: Verimlilik, dijitalleşme ve insan

Yıldız Holding’in gelecek dönem stratejisini odaklı ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda üç ana eksende şekillendirdiklerini vurgulayan Mehmet Tütüncü şöyle devam etti: “Gıda ve perakendede derinleşmek, verimlilikle güçlenmek ve inovasyonla rekabetçi üstünlük sağlamak üç ana eksenimizi oluşturuyor. Odaklanma stratejimiz kapsamında güçlü olduğumuz gıda ve perakendede organik büyüme hedefimiz devam ediyor. Ana işlerimizde derinleşmeye devam edeceğiz; ölçek, verimlilik ve güçlü markalarımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Rotamız çok net: Verimlilik, dijitalleşme ve insan.”

Sürdürülebilirliği tüm iş stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırdıklarının altını çizen Mehmet Tütüncü, şunları söyledi: “Yıldız Holding’in kuruluşundan itibaren benimsediğimiz İsrafsız Şirket modeli kaynak verimliliği ve israfın önlenmesi konusunda bizim için önemli bir çerçeve sunuyor. Sürdürülebilirliği tüm iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; sadece şirketlerimizde değil, tüm değer zincirimizde geleceği dönüştürmeye ve yarının dünyasına bugünden değer katmaya devam ediyoruz.”

Dijital kabiliyetlerimizi sürekli güçlendiriyoruz

“Dijitalleşme ve yapay zekâ yatırımlarımız bugün ve gelecek için stratejik bir kaldıraç” diyen Mehmet Tütüncü, şöyle konuştu: “Dijitalleşmeyi işlerimizin her kademesinde olduğu gibi üretimde de önceliklendiriyoruz. Dijital kabiliyetlerimizi sürekli güçlendiriyoruz. Robotik süreç otomasyonu ve IoT projelerini süreçlerine ilk dahil eden kurumlardan biriyiz. Yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak görmüyoruz. İş yapış biçimlerimizi, karar süreçlerimizi ve değer yaratma anlayışımızı dönüştüren yeni bir dönemin içinde olduğumuzu görüyoruz. Bu farkındalıkla, Yapay zekayı; karar alma kalitesini arttıran, süreçleri sadeleştiren ve verimliliği güçlendiren stratejik bir imkan olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda Holding ve Şirketlerimizin yöneticilerinin yer aldığı AI Steerco’yu oluşturduk. Veri odaklı karar alma süreçlerini güçlendiren, operasyonel verimliliği artıran ve çalışan deneyimini geliştiren projelere odaklanıyoruz. Önceliğimiz; işimize gerçek değer katan alanlarda somut sonuç üretmek.”

“‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımız doğrultusunda kapsayıcı ve adil bir çalışma kültürünü güçlendiriyoruz” diyen Mehmet Tütüncü, sürdürülebilir başarının en önemli unsurunun yetkin ve geleceğe hazır insan kaynağı olduğunu vurguladı. Yıldız Holding’in dönüşüm stratejisinin merkezinde insanın yer aldığını vurgulayan Mehmet Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rekabet avantajını korumak için çalışma arkadaşlarımızı ve işlerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Holding’de sürdürülebilir başarımızı geleceğe taşıyacak güçlü bir insan kaynağı oluşturmayı; katılımcı liderlik yaklaşımımızla her seviyeden çalışma arkadaşımızı dönüşümün bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Öğrenmeye, hatta yeniden öğrenmeye açık ve esnek bir kültür olmadan dönüşümün sürdürülebilirliğinden söz edemeyiz. Bu kapsamda yetkinlik gelişimine yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Hedefimiz, bugünü güçlü bir şekilde yönetirken yarına da hazırlanmak ve yön vermek

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, belirsizliklerin arttığı iş dünyasında güçlü finansal yapı, net stratejik odak ve güven veren yönetim anlayışının her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün sadece belirsiz değil; aynı zamanda kırılgan, doğrusal ilerlemeyen ve çok değişkenli bir dünyada yaşıyoruz. Böyle dönemlerde yön duygusunu kaybetmemek çok önemli. Biz Yıldız Holding’de güçlü finansal yapı, net öncelikler ve disiplinli yönetim anlayışıyla ilerliyoruz. İnsanı odağa alan, yapay zeka ve dijital dönüşümle güçlenen ve verimlilik temelli büyüme yaklaşımımızla yalnızca bugünü yönetmeyi değil, yarının rekabet koşullarına da bugünden hazırlanmayı hedefliyoruz.”