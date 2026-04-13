Roche İlaç Türkiye, Roche Ready Programı ile genç yetenekleri iş hayatına hazırlıyor

Roche İlaç Türkiye, lisans öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği erken kariyer programı Roche Ready kapsamında kısa listeye kalan öğrencileri 10 Nisan'da Maslak Uniq ofisinde düzenlenen özel etkinlikte bir araya getirdi. Genç yetenekler bu buluşmada, Roche'un çalışma ortamını yakından deneyimleme, farklı ekiplerle tanışma ve kariyer yolculuklarına yön verecek ilham verici bir deneyim yaşama fırsatı buldu.

Günümüzde staj programları, gençlerin kariyer yolculuğunda kritik bir rol oynuyor. Yapılan araştırmalar, staj deneyimi yaşayan öğrencilerin iş görüşmesine çağrılma olasılığının %26'ya kadar daha yüksek olduğunu gösterirken, staj yapan öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma ihtimallerinin de anlamlı şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Ayrıca öğrencilerin büyük çoğunluğu, staj deneyimini kariyer gelişimlerinde belirleyici bir adım olarak tanımlıyor.



Bu doğrultuda, Roche İlaç Türkiye, lisans öğrencilerine yönelik yapılandırılmış erken kariyer programı Roche Ready ile genç yeteneklerin profesyonel hayata güçlü bir başlangıç yapmalarını hedefliyor. Bir yıl sürecek bu kapsamlı staj programı, katılımcılara gerçek iş deneyimi kazanma, öğrenme odaklı projelerde yer alma ve mentörlük desteği ile gelişim fırsatlarını bir arada sunuyor. Programı başarıyla tamamlayanlar ise Roche'ta kariyerlerine devam etme fırsatı yakalayabiliyor. “Kariyer yolculuğuna Roche Ready ile başla!” mottosuyla hayata geçirilen Roche Ready, şirketin erken dönem yetenek yaklaşımının ilk adımını oluşturuyor. Bu yapı; staj programını kapsayan Ready, yeni başlayanlara yönelik oryantasyon süreci Rise ve liderlik gelişimine odaklanan Shine programlarıyla, genç yeteneklerin kariyer yolculuğunu uçtan uca destekleyen bütüncül bir gelişim modeli sunuyor.

Başvuruların ardından kısa listeye kalan adaylar, 10 Nisan'da Roche İlaç Türkiye'nin Maslak Uniq ofisinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Katılımcılar, Roche kültürünü yakından tanıma ve farklı ekiplerle buluşma fırsatı buldu.



“Genç yetenekleri geleceğin liderleri olarak görüyoruz”

Roche İlaç Türkiye İnsan ve Kültür Lideri Banu Gülsün, Roche Ready programına ilişkin şunları söyledi: “Roche'ta insan odaklı bir kültürle hareket ediyor, genç yetenekleri yalnızca geleceğin profesyonelleri değil, geleceğin liderleri olarak da konumlandırıyoruz. Erken kariyer dönemini, potansiyelin ortaya çıktığı ve yönünü bulduğu kritik bir eşik olarak görüyoruz. Roche Ready ile öğrencilerin iş hayatıyla erken dönemde gerçek bir bağ kurmasını hedefliyoruz. Program; gerçek proje deneyimi, mentörlük ve öğrenme fırsatlarıyla gençlerin sorumluluk alabilecekleri bir gelişim alanı sunuyor. Bu süreçte adaylar, kendilerini deneyimleyebilecekleri bir ortam bulurken; program sonunda gösterdikleri performans doğrultusunda Roche'ta kariyerlerine devam etme şansı yakalıyorlar. Bu deneyimin, gençlerin kendi potansiyellerini daha net görmelerine ve kariyerlerini daha bilinçli şekilde şekillendirmelerine katkı sağladığına inanıyoruz. Aynı zamanda bu yaklaşımın, sağlık ekosistemine değer katacak güçlü bir insan kaynağının yetişmesine olanak tanıyacağını düşünüyoruz.”