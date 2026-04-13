Anderson Talisca'nın Galatasaray derbi sözleri olay oldu

Fenerbahçe’nin Brezilyalı süper yıldızı Anderson Talisca, kritik Galatasaray derbisi öncesi şampiyonluk ateşini yaktı; sarı-lacivertli formayla hedeflerine odaklandığını belirten yetenekli oyuncu, derbi galibiyetiyle birlikte her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde sezon sonunda Süper Lig kupasını müzesine götüren tarafın kendileri olacağını vurgulayarak camiaya zafer mesajı verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen Anderson Talisca, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, şampiyon olabileceklerini söyledi.

İşte Globo'ya konuşan Talisca'nın sözlerinden öne çıkanlar:

'EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'

"Bu galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. İki gol de benim sevdiğim şekilde ceza sahası içinden veya yakınından geldi. Teknik direktörüm bana bunu yapma özgürlüğü tanıyor ancak aynı zamanda savunmaya yardımcı olmak için taktiksel sorumluluk vermiş durumda. Türkiye'de iyi bir dönem geçiriyorum. Kulübün ve benim en büyük hedefimiz lig şampiyonluğu."

'5 FİNAL MAÇININ BİRİ GALATASARAY'

"Önümüzde beş final maçı var. Bunlardan biri de Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma. Tüm özverimizle çalışmaya devam etmeliyiz. Her şey yolunda giderse, kupayı kazanacağız."

'KUPA EKSİK'

"Fenerbahçe'ye geleli bir yıldan biraz fazla oldu ve iyi istatistiklerim var. Bu dönemi taçlandıracak kupa eksik."

'UMARIM KAZANABİLİRİZ'

"Türkiye Ligi ve kupada mücadele ediyoruz. Umarım kazanabilir ve taraftarların bize gösterdiği sevgiye karşılık verebiliriz."