Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD gemisi ve İran donanması arasındaki telsiz konuşması yayınlandı

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği duyurulan ABD gemileriyle telsiz kayıtlarını paylaştı. Tahran gemileri geri çekilmeye zorladığını iddia ederken, CENTCOM Basra Körfezi'ne giren mayın temizleme operasyonunun devam ettiğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları, İran Devlet Televizyon'unda Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD gemisiyle yaptıkları telsiz konuşmalarını yayınladı. ABD Merkez Komutanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, iki ABD Donanması savaş gemisinin İran'ın bıraktığı mayınları temizlemek için su yolundan geçtiğini duyurdu.

CENTCOM, sosyal medyada yaptığı açıklamada, gemilerin boğazı geçerek Basra Körfezi'nde operasyon yürüttüğünü belirtti.

İran ise gemilerin tehdit edildikten sonra geri çekildiğini öne sürdü. İran, iddiasını kanıtlamak için bu telsiz konuşmalarını yayınladı.

GEMİ VURULDU MU?

Telsiz konuşmasında İran güçlerinin "ABD gemisi 121'i" uyardığı ve" geri dönmemesi halinde ateş açacağını" söylediği duyuldu. ABD gemisi ise "size bir tehdit yok" diyerek yoluna devam etti.

Bunun üzerine İran güçleri gemiye ateş açacaklarını söyleyerek çevredeki gemilerden ABD savaş gemisiden uzaklaşmalarını emretti.

Geminin bu açıklamadan sonra hedef alınıp alınmadığı bilinmiyor. CENTCOM, geminin Boğaz'ı geçerek Basra Körfezi'ne geçiş yaptığı vurguladı.

CENTCOM, sualtı insansız araçları da dahil olmak üzere ilave ABD güçlerinin “önümüzdeki günlerde temizleme çalışmalarına katılacağını” kaydetti.

Operasyon, Başkan Trump'ın Cumartesi günü Truth Social'da, ABD'nin boğazdaki mayınları temizleyerek “dünyanın dört bir yanındaki ülkelere bir iyilik yaptığını” söylemesinin ardından gerçekleşti.

Trump ayrıca Cumartesi günü İran'ın tüm mayın döşeme gemilerinin imha edildiğini söyledi.

Trump, Cumartesi akşamı Beyaz Saray'dan Florida'ya doğru yola çıkarken gazetecilere, “Muhtemelen suda birkaç mayınları kalmıştır. Orada mayın tarama gemilerimiz var. Boğazı tarıyoruz" diye konuştu.

İRAN'DAN 'SERT KARŞILIK' SÖZÜ

İran Devrim Muhafızları daha sonra bir açıklama yayınlayarak boğazı geçen herhangi bir askeri gemiye “sert” bir şekilde müdahale edecekleri tehdidinde bulundu.

AFP'nin haberine göre, Muhafızlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, devlet yayıncısı IRIB aracılığıyla yayınlanan bir açıklamada, “Askeri gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye yönelik her türlü girişimi sert bir şekilde karşılanacaktır. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı akıllıca yönetme konusunda tam yetkiye sahiptir” dedi.

Devrim Muhafızları, boğazdan geçişin yalnızca “belirli koşullar altında sivil gemilere izin verileceğini” de ekledi.