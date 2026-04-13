BIST 13.962
DOLAR 44,72
EURO 52,29
ALTIN 6.779,27
HABER /  GÜNCEL

Bakan Şimşek ABD'de küresel yatırımcılarla buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ile IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesinde yatırımcı temasları kapsamında ABD’de ziyaretlerine başladı. Bakan Şimşek’in ilk durağı New York oldu.

Abone ol

ABD programına New York’tan başlayan Şimşek, uluslararası finans çevreleriyle kritik görüşmeler gerçekleştirecek. Bu kapsamda, Citigroup ve Türk-Amerikan İş Konseyi iş birliğinde düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılması planlanıyor.

KÜRESEL FİNANS DEVLERİYLE GÖRÜŞMELER

Program çerçevesinde Şimşek, Citigroup’un CEO’su Jane Fraser ile de bir araya gelecek. Görüşmede küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisine yönelik yatırım fırsatları ve finansal iş birliklerinin ele alınması bekleniyor.

Ayrıca JPMorgan Chase ve MÜSİAD ortaklığında düzenlenen toplantıda reel sektör temsilcileriyle buluşacak olan Şimşek, iş dünyasının beklentilerini dinleyecek.

YATIRIMCI VE KREDİ KURULUŞLARIYLA KRİTİK GÖRÜŞMELER

New York temasları kapsamında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirecek olan Şimşek, önde gelen küresel yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye ekonomisine ilişkin mesajlarını paylaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
