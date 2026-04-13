Korkulan oldu abluka petrol fiyatlarını uçurdu! İran'dan tadını çıkarın paylaşımı

ABD-İran arasında yaşanan gelişmeler piyasaları sarsmaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Hürmüz Boğazı'nda abluka başlatacağını açıklamasının üzerinden 2 saat geçmeden petrol fiyatları tırmanışa geçti. Altın fiyatları ise düşüşe geçti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da ABD’nin İran’a yönelik abluka kararının benzin fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağına dikkat çekti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıkladı.

PETROL FİYATLARI FIRLADI
İran Savaşı'nda geçici ateşkes kararıyla düşüşe geçen petrol fiyatları ABD'nin Hürmüz Boğazı 'na ilişkin tehdidinin ardından tekrar yükselişe başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın, Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararını açıklamasının üzerinden 2 saat geçmeden ABD ham petrol fiyatı yüzde 8 artışla 104.24 dolara yükseldi.

Türkiye'nin de kullandığı Brent petrol ise yüzde 7 artışla 102.29 dolara çıktı.

İRAN: BENZİN FİYATLARININ TADINI ÇIKARIN
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran’a yönelik abluka kararının benzin fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağına dikkat çekerek, şu paylaşımı yaptı:

"Şu an pompaya yansıyan benzin fiyatlarının tadını çıkarın. Sözde 'abluka' ile birlikte, yakında 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz"

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Kalıcı ateşkes için hafta sonu gerçekleşen ilk müzakerelerden bir netice alınamamasının ardından altın, haftaya zayıf bir başlangıç yaptı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 672 dolardan başladı.  Şu sıralar 4 bin 712 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 824 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 663 lira, en yüksek de 6 bin 827 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 773 liradan alıcı buluyor.

