Savaş sonrası İran'da diplomatik ilişki tesis eden ilk Batılı ülke

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle geçici olarak kapattığı Tahran Büyükelçiliğini yeniden açtı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'ın kuzeyinde Hazar Denizi kıyısındaki Astara sınırından ülkeye giren İspanya'nın Tahran Büyükelçisi Antonio Sanchez-Benedito Gaspar, diplomatik ekibiyle birlikte Tahran'a döndüğünü ve İran'daki faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.

Ülkesinin, Tahran'daki büyükelçiliğini "barış çabalarına katkı" sağlamak amacıyla yeniden açtığını aktaran İspanyol Büyükelçi, "İspanyol hükümetinin politikaları doğrultusunda, ikili işbirliğini ve kalıcı barışı güçlendirmek amacıyla, bölgenin altyapısını ziyaret etmek ve ekonomik ve yatırım kapasitelerini incelemek gündemde." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın İran ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, bölgenin turizm sektörünün potansiyelini de değerlendirdiğini aktaran Antonio Sanchez-Benedito Gaspar, sonraki aşamalarda ortak işbirliği fırsatlarının oluşturulmasını umduğunu dile getirdi.

İspanya, ateşkesin ardından Tahran'daki büyükelçiliğini yeniden açarak, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında, İran'da diplomatik varlığını yeniden tesis eden ilk Batılı ülke oldu.

Hakan Fidan: İran ve ABD ateşkes konusunda samimi
Hakan Fidan: İran ve ABD ateşkes konusunda samimi
Bakan Şimşek ABD'de küresel yatırımcılarla buluşacak
Bakan Şimşek ABD'de küresel yatırımcılarla buluşacak
Cari denge şubat ayında 7.5 milyar dolar açık verdi
Cari denge şubat ayında 7.5 milyar dolar açık verdi
Alperen Şengün ağırlığını koydu Houston Rockets üst üste ikince kez play-off'ta
Alperen Şengün ağırlığını koydu Houston Rockets üst üste ikince kez play-off'ta
İranlı Yahudi Milletvekili, ABD-İsrail’in Tahran’daki sinagoga saldırısına tepki gösterdi
İranlı Yahudi Milletvekili, ABD-İsrail’in Tahran’daki sinagoga saldırısına tepki gösterdi
ABD'de yapılan anket Trump'ı çıldırtacak!
ABD'de yapılan anket Trump'ı çıldırtacak!
Büyük Motorin indirimi iptal mi oldu? İndirim bu gece olacaktı petrol çıldırınca...
Büyük Motorin indirimi iptal mi oldu? İndirim bu gece olacaktı petrol çıldırınca...
Macaristan'da iktidar değişti Türkiye'de muhalefet zafer hayaline sarıldı Şamil Tayyar'dan açıklama
Macaristan'da iktidar değişti Türkiye'de muhalefet zafer hayaline sarıldı Şamil Tayyar'dan açıklama
İstanbul'da 1,5 milyon sahte hap ele geçirildi
İstanbul'da 1,5 milyon sahte hap ele geçirildi
Bakan Akın Gürlek açıkladı, FETÖ ile mücadelede son durum ne?
Bakan Akın Gürlek açıkladı, FETÖ ile mücadelede son durum ne?
Binlerce kişiye polisliğe dönüş yolu! Yeni kadrolara atama yapılacak
Binlerce kişiye polisliğe dönüş yolu! Yeni kadrolara atama yapılacak
WhatsApp'ta kazazedelere büyük tuzak! İcra oyunu ile hedef aldılar!
WhatsApp'ta kazazedelere büyük tuzak! İcra oyunu ile hedef aldılar!