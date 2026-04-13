Ablukaya saatler kala Trump'a soğuk duş: Katılmayacağız

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen ve Hürmüz Boğazı'nı içeren ‘deniz ablukasına’ ülkesinin dahil olmayacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bölgede tırmanan gerilime ilişkin Londra’nın tutumunu ortaya koydu. AFP'nin aktardığına göre Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukaya ülkesinin katılmayacağını belirten Starmer, “Ablukayı desteklemiyoruz" dedi.

"Savaşa Sürüklenmeyeceğiz"

Starmer, İngiltere’nin bu savaşa “sürüklenmeyeceğini” bir kez daha vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın "deniz ablukası" tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın kendi "kara sularında güvenliği sağlamaya kararlılıkla devam edeceğini" belirten Zülfikari, ABD-İsrail bağlantılı gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçme izni verilmeyeceğini, diğer gemilerin Silahlı Kuvvetler ile koordinasyon halinde geçiş yapabileceğini ifade etti.

ABD'nin İran'a ait gemilere uluslararası sularda müdahale kararını "yasa dışı bir eylem ve korsanlığın bir işareti" olarak nitelendiren Zülfikari, "İran Silahlı Kuvvetleri, Fars (Basra) Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanların güvenliğinin ya herkes için ya da hiç kimse için olduğunu açık ve kesin bir şekilde ilan eder. İran'ın Fars (Basra) Körfezi ve Umman Denizi sularındaki limanlarının güvenliği tehdit edilirse bölgedeki hiçbir liman güvende olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump, İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla'nın 27-30 Nisan tarihlerinde ABD'ye bir devlet ziyareti gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

2007 yılında Kraliçe II. Elizabeth’in gerçekleştirdiği ziyaretten bu yana, bir monarşi üyesi tarafından ABD’ye yapılacak ilk "devlet ziyareti" olma özelliği taşıyan bu kritik temas, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sınav niteliğinde.

Donald Trump, Buckingham duyurusundan dakikalar önce sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkeler, örneğin İran'ın başsız bırakılmasına karışmayı reddeden Birleşik Krallık gibi, size bir önerim var. Birincisi, ABD'den satın alın, bizde bol miktarda var ve ikincisi, biraz cesaret toplayın, Boğaz'a gidin ve onu alın." ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı hedef alarak "Bir Winston Churchill değil" eleştirisinde bulunmuş, bu durum Londra-Washington hattında soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu.