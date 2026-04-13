Garanti BBVA 3 üniversite teknoparkıyla iyi niyet anlaşması imzaladı

Garanti BBVA, teknoloji girişimlerini finansal bilgi, mentörlük ve küresel ağlarla buluşturma hedefi kapsamında Bilkent Cyberpark, İTÜ ARI Teknokent ve ODTÜ Teknokent ile iyi niyet anlaşmaları imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işbirlikleri kapsamında girişimcilere finansal okuryazarlık eğitimlerinden hızlandırma programlarına kadar çok katmanlı destek sunulacak.

Garanti BBVA ve teknokentler arasındaki iyi niyet imza törenleri, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

İşbirlikleri kapsamında, teknoloji tabanlı girişimlerin finansal ve operasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi, Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmaların finansal okuryazarlık ve yatırıma hazırlık seviyelerini artırmak, Garanti BBVA Partners Tech Hızlandırma Programı aracılığıyla girişimcilere küresel ölçekte rekabet avantajı sağlanması ve yatırımcı buluşmaları konusunda destek verilmesi hedefleniyor.

Girişimcilere ayrıca avantajlı kredi imkanları, teminat mektubu ve özel bankacılık paketleri gibi büyümeyi desteklemeye yönelik finansman çözümleri de sunulacak.

Anlaşmalar çerçevesinde Garanti BBVA tarafından teknokentlerde faaliyet gösteren girişimcilere, nakit akışı yönetimi, bilanço okuma, değerleme yöntemleri ve yatırımcı sunumu hazırlama gibi başlıklarda finansal okuryazarlık ve yatırıma hazırlık eğitimleri verilecek. Eğitimler, çevrim içi ve fiziksel gerçekleştirilecek.

Teknoparklarda faaliyet gösteren, özellikle yapay zeka, siber güvenlik, ödeme teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan girişimler, Garanti BBVA'nın yürüttüğü Partners Tech Hızlandırma Programı'na yönlendirilecek. Programın mentörlük, jüri ve değerlendirme süreçlerinde karşılıklı bilgi ve uzmanlık paylaşımı yapılması da planlanıyor.

Garanti BBVA girişimcilik programı Partners Tech ile 60'a yakın teknoloji girişimini destekliyor

İşbirliği kapsamında ayrıca teknokent firmalarına özel bankacılık çözümleri ve hizmet modeli de sunulacak. Bu yapıyla teknoloji girişimcilerine finansmana erişimden nakit yönetimine kadar farklı alanlarda destek verilmesi amaçlanıyor.

Garanti BBVA'nın girişimcilik alanındaki en önemli programlarından Partners Tech ile bugüne kadar 60'a yakın teknoloji girişimi desteklenirken, bu girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı 40 milyon doları aştı.

Program kapsamında girişimcilere mentörlük, işbirliği imkanları, eğitim, halkla ilişkiler desteği ve kurumsal bilgi birikimi sunuluyor.

Banka ayrıca, dünyanın önde gelen erken aşama yatırım fonu ve hızlandırma programlarından Techstars'ın Türkiye ana partnerliğini yürütüyor. Bu işbirliğiyle Türkiye'deki girişimcilerin küresel mentörlük ağlarına, yatırımcılara ve uluslararası pazarlara erişiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Garanti BBVA, girişimcilerin küresel ölçekte büyümesini desteklemek amacıyla Global Expansion Day gibi platformlarla girişimcileri uluslararası ekosistemlerle buluşturmaya devam ediyor.

"Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin global ölçekte güçlü başarı hikayelerine dönüşeceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, girişimcilik ekosistemine uzun yıllardır bütünsel bir yaklaşımla katkı sağladıklarını aktardı.

Bankacılığı yalnızca finansman sağlamak olarak görmediklerini, bunu yol arkadaşlığı, rehberlik ve uzun vadeli ortaklık olarak tanımladıklarını ifade eden Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversitelerimizin teknokentleriyle hayata geçirdiğimiz bu işbirlikleri de tam olarak bu yaklaşımın bir yansıması. Girişimcilerin yalnızca finansmana değil, doğru bilgiye, güçlü ağlara ve küresel fırsatlara erişiminin kritik olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz finansal okuryazarlık ve yatırıma hazırlık eğitimleri, Partners Tech programımız ve global işbirliklerimizle girişimcilerin ölçeklenme yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin global ölçekte güçlü başarı hikayelerine dönüşeceğine inanıyoruz."