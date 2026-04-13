‘Algün Prime Ataşehir’in yüzde 10’u ön satış sürecinde satıldı

Algün İnşaat’ın, İstanbul Finans Merkezi’ne komşu konumdaki kentsel dönüşüm projesi ‘Algün Prime Ataşehir’ finans ve bankacılık sektörünün ilgi odağı oldu

Gayrimenkul sektörünün köklü ve güvenilir markası Algün’ün, İstanbul Ataşehir’de hayata geçireceği ve ön satışına başladığı kentsel dönüşüm projesi ‘Algün Prime Ataşehir’e yoğun ilgi geldi.

İstanbul’un gözde ve hızlı gelişen ilçelerinden Ataşehir’de, İstanbul Finans Merkezi’ne (İFM) 1,5 km mesafede yükselen ‘Algün Prime Ataşehir’den daire sahibi olmak ve doğru yatırım yapmak isteyenler satış ofisine akın etti. Markanın 48’inci kentsel dönüşüm projesi konumunda bulunan ve hafriyatı tamamlanan projenin ön satışa çıkmasından sonra yaklaşık bir ay içinde yüzde 10’u satıldı.

‘Ataşehir’de Yeni Zirve’ sloganıyla lanse edilen proje ile ilgili bilgi veren Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, projenin İFM’ye komşu ayrıcalıklı konumu ile Ataşehir’e yeni bir soluk ve bölgeyi de cazibe merkezi haline getirmesini beklediklerini söyledi. Prestij niteliği taşıyan projenin kendilerini yanıltmadığını dile getiren Algün “Projemize çok güveniyoruz, emsal bir proje olarak yükseliyor. Projemiz stratejik konum ve konseptiyle, hem yatırımcı hem de alıcı açısından değer artış ve kira getirisi noktasında dikkat çekiyor. Ön satışa çıkmamızın üzerinden yaklaşık bir ay gibi çok kısa bir zaman geçmesine rağmen öngördüğümüz şekilde yoğun bir ilgi gördü ve yüzde 10’u şimdiden satıldı. Projemizin Finans Merkezi’ne komşu konumda olması nedeniyle yatırımcıların neredeyse tamamı finans ve bankacılık sektörü çalışanlarından oluşuyor” diye konuştu.

Yabancı kuruluşlar savaş nedeniyle yönünü Ataşehir’e çevirdi

Öte yandan; uluslararası finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi’ne yoğun ilgisi olduğunu hatırlatan Cihat Algün, bölgenin önemine dikkat çekti. Algün “Basından takip ettiğimize göre İFM, Malezya, Japonya, Singapur, Güney Kore, Hong Kong gibi Uzakdoğu bölgelerinden yoğun ilgi görüyor. İran savaşı nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt’teki finansal kuruluşların merkezini İstanbul’a taşımak istedikleri konuşuluyor.

Özellikle bankacılık, finans sektörü, sigorta, islami finans, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri alanında çok uluslu şirketlerin yönetimleri ile görüşmeler yapılıyor. Şu ana kadar 40 kuruluş ile görüşüldüğü belirtiliyor. Edindiğimiz bilgilere göre; yaklaşık 1.3 milyon metrekare ofis alanı büyüklüğündeki İFM'de şu anda 20 bin kişi çalışıyor. 2026 yılı sonunda bu sayının iki katına ulaşacağı ve yerleşke doluluğunun yüzde 75'leri bulacağı tahmin ediliyor. Bu rakamlar da ‘Algün Prime Ataşehir’ projemizin ne kadar doğru ve önemli bir lokasyonda olduğunu gösteriyor” dedi.

Proje rezidans, ofis ve ticari alanlardan oluşuyor

‘Algün Prime Ataşehir’ projesi, 6 bin metrekare arsa ve 40 bin metrekare inşaat alanı üzerinde 15’er katlı iki blok, dokuz ve beş katlı iki blok olmak üzere toplam dört blok olarak yükseliyor. Rezidans, ofis ve ticari alanlardan oluşan karma bir yapı olarak tasarlanan proje, toplam 267 bağımsız bölümden meydana geliyor.

‘Algün Prime Ataşehir’ yüksek çatı konsepti, teras ve çatıdaki Adalar manzaralı yüzme havuzu ve güneşlenme terası, yine çatıda mini golf sahası ve bahçe konseptiyle konforlu yaşam anlayışını zirveye taşıyor. Ataşehir’e sıra dışı bir ayrıcalık getirecek olan proje, sosyal donatılarıyla da öne çıkıyor. Projenin tesis bölümünde ise fitness, hamam, sauna, cep sineması, oyun ve müzik odaları, çocuk oyun odaları ve dinlenme alanları bulunuyor.

‘Algün Prime Ataşehir’ merkezi konumu ve ulaşım imkanlarıyla da dikkat çekiyor.

Proje, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 9 km, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 12 km, Avrasya Tüneli’ne 8 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 19 km, E-5 Karayolu’na 500 metre, TEM Otoyolu’na 3 km, mesafede yer alıyor. Proje alışveriş merkezlerine, özel ve devlet hastanelerine, eğitim kurumlarına ise sadece 1 dk mesafede bulunuyor.