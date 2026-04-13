Zirveye giden yol... Arda Turan için her şey bu maça bağlı

Ukrayna’da şampiyonluk düğümü Arda Turan’ın ellerinde çözülüyor... Shakhtar Donetsk’in başında tarihi bir sezon geçiren genç teknik adam, en yakın takipçisi LNZ Cherkasy karşısında sadece bir liderlik mücadelesine değil, antrenörlük vizyonunu kanıtlayacağı gerçek bir kariyer sınavına çıkıyor. Saf yeteneğini bu kez saha kenarında taktiksel bir zekaya dönüştürmeyi hedefleyen Turan için bu 90 dakika, Avrupa futbolunun zirvesine giden yolda en kritik eşik anlamını taşıyor.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin en önemli sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Ukrayna Premier Ligi’nde zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadele, büyük heyecana sahne olacak.

ZİRVE YARIŞINDA DEV RANDEVU

Ligin 23. haftasında lider Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisi LNZ Cherkasy’ye konuk olacak. Aynı puana sahip iki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, şampiyonluk yolunda belirleyici bir rol oynayacak.

SHKAKHTAR AVANTAJ PEŞİNDE

Bir maçı eksik olmasına rağmen 50 puanla liderlik koltuğunda oturan Shakhtar Donetsk, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde büyük bir avantaj elde edecek. Turan’ın öğrencileri, erteleme maçında Zorya Luhansk’ı da mağlup etmesi durumunda zirvede önemli bir üstünlük kuracak.

ARDA TURAN İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Genç teknik adam Arda Turan için bu mücadele, kariyerinin en önemli maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Ukrayna’da başarılı bir sezon geçiren Turan, takımını hem ligde hem de Avrupa’da zirveye taşımayı hedefliyor.

AVRUPA’DA DA FIRTINA GİBİ

Shakhtar Donetsk, sadece ligde değil Avrupa’da da dikkat çekiyor. Turan’ın öğrencileri, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında AZ Alkmaar’ı 3-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj yakaladı. LNZ Cherkasy - Shakhtar Donetsk karşılaşması bugün TSİ 13.00’te oynanacak.

