5'te 5 için büyük hamle! Fenerbahçe yönetimi gözünü şampiyonluğa dikti
Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşürdü. Fenerbahçe, kalan 5 maçını kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Yönetim kalan 5 maçta 5 galibiyet almak için tüm gücüyle takımın motivasyonunu yukarı çıkartmaya çalışıyor. İşte detaylar...
Süper Lig’de lider Galatasaray’ın Kocaeli karşısındaki puan kaybı şampiyonluk yarışında taşları yerinden oynattı. Ligde 1 hafta içinde 3 maç oynayan Cimbom önce Trabzon’a 2-1 kaybettikten sonra hafta içi erteleme karşılaşmasında Göztepe’yi 3-1’le geçti, dün ise evinde Kocaelispor’la 1-1 berabere kaldı. Aslan böylece 3 maçta 5 puan kaybedip zirve yarışındaki avantajını kaçırırken, takipçisi Fenerbahçe’ye gün doğdu. Düne kadar şampiyonluk şansı Galatasaray’ın performansına bağlı olan Kanarya, aradaki puan farkını ikiye düşürürken artık kendi göbeğini kendisi kesecek duruma geldi. Sarı lacivertli camiada şampiyonluk umutları da iyice arttı.
Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ve Beşiktaş’ın ardından Kayserispor’u da deplasmanda yenerek galibiyet serisini üç maça çıkaran Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran ve yönetim bir kez daha kafileyi yalnız bırakmadı.
"Sonuna kadar savaşacağız"
Başkan Saran, teknik heyet ve futbolcuları otelden stada uğurlarken ‘Biz sizin yanınızdayız’ mesajı da verdi. Sarı-lacivertli takımın patronunun uğurlamada, “Biz sizin her zaman yanınızdayız. Yeterki kalan maçları da kazanın. Her sıkıntınızda, yaşadığınız her sorunda daha önce de yanınızdaydık, bundan sonra da öyle olacak. Sizden tek isteğimiz sahaya odaklanmanız ve kalan maçlardan da zaferle ayrılmanız. Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Özep primler verilecek
Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş derbisinden önce 1.5 milyon euro prim verileceğini açıklayan, karşılaşmanın ardından da söz konusu parayı hemen oyuncuların hesaplarına yatıran sarı-lacivertli yönetimin kalan 5 maç için de özel primler vermeyi düşündüğü ortaya çıktı.