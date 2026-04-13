İran'dan Hürmüz Boğazı'nı ablukaya ilişkin "Diğer kartlarımızı ortaya koyarız" açıklaması

Anadolu Ajansı
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma girişimine ilişkin, "Belki diğer kartlarımızı ortaya koyarız." dedi. Azizi, "Yenilginizi kabul edin, savaşta kazanamadıklarınızı müzakere masasında talep etmeyin." ifadelerine yer verdi.

Azizi, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarına yönelik ifadelerinin "gerçeklikten uzak ve bir blöf" olduğunu savundu.

Azizi, "Bu girişim savaş olarak sayılır ve biz buna karşılık vereceğiz. Ayrıca biz de henüz oyuna sokmadığımız diğer kartlarımızı ortaya koyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'na yönelik bir abluka girişiminin mevcut durumu daha karmaşık hale getireceğini ve piyasalardaki dalgalanmaların şiddetleneceğini kaydeden Azizi, mevcut durumun daha iyi hale gelmesi isteniyorsa İran halkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"Yenilginizi kabul edin"

Azizi, "Yenilginizi kabul edin, savaşta kazanamadıklarınızı müzakere masasında talep etmeyin." ifadelerine yer verdi.

Ablukaya saatler kala Trump'a soğuk duş: Katılmayacağız
Ablukaya saatler kala Trump'a soğuk duş: Katılmayacağız
Bir yumrukla hayatı karardı! Saldırgana verilen ceza ise "adalet yok" dedirtti
Bir yumrukla hayatı karardı! Saldırgana verilen ceza ise "adalet yok" dedirtti
Garanti BBVA 3 üniversite teknoparkıyla iyi niyet anlaşması imzaladı
Garanti BBVA 3 üniversite teknoparkıyla iyi niyet anlaşması imzaladı
Zirveye giden yol... Arda Turan için her şey bu maça bağlı
Zirveye giden yol... Arda Turan için her şey bu maça bağlı
Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD gemisi ve İran donanması arasındaki telsiz konuşması yayınlandı
Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD gemisi ve İran donanması arasındaki telsiz konuşması yayınlandı
Vodafone Türkiye, P3'ün yaptığı tarama testlerinde 5G kapsamasında ilk sırada yer aldı
Vodafone Türkiye, P3'ün yaptığı tarama testlerinde 5G kapsamasında ilk sırada yer aldı
Mehmet Güçlü'nün şantaj çarkı ortaya çıktı! İş adamlarının özel anlarını kayda aldı
Mehmet Güçlü'nün şantaj çarkı ortaya çıktı! İş adamlarının özel anlarını kayda aldı
İsrail'de yapılan İran anketi sonuçları olay oldu
İsrail'de yapılan İran anketi sonuçları olay oldu
Savaş sonrası İran'da diplomatik ilişki tesis eden ilk Batılı ülke
Savaş sonrası İran'da diplomatik ilişki tesis eden ilk Batılı ülke
Hakan Fidan: İran ve ABD ateşkes konusunda samimi
Hakan Fidan: İran ve ABD ateşkes konusunda samimi
Bakan Şimşek ABD'de küresel yatırımcılarla buluşacak
Bakan Şimşek ABD'de küresel yatırımcılarla buluşacak
Cari denge şubat ayında 7.5 milyar dolar açık verdi
Cari denge şubat ayında 7.5 milyar dolar açık verdi