İstanbul'da 1,5 milyon sahte hap ele geçirildi

İstanbul'da 1,5 milyon sahte hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, insan sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Bayrampaşa'da tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Adresteki aramada yasa dışı kimyasal etken maddeler kullanılarak üretilen 1,5 milyon hap formunda ilaç ile yaklaşık 10 milyon hap üretimine yetecek miktarda ham madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

