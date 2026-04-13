Diyarbakır'dan esrarengiz haber! Tesadüfen başsız cesedi bulundu

DİYARBAKIR’da haftalardır süren kayıp arayışı, başsız bulunan cesetle sona erdi. Kulp ilçesinde başı olmayan bir erkek cesedinin bulunmasının ardından yapılan incelemelerde, cansız bedenin 8 Şubat’tan bu yana kendisinden haber alınamayan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş’a ait olduğu belirlendi. Salih Ertaş’ın cenazesi adli tıpa kaldırılırken, cinayet esrarı henüz aydınlanmadı.

DİYARBAKIR’ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Çağlayan Mahallesi’nde yaşayan Salih Ertaş, 8 Şubat tarihinde Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek üzere evinden ayrıldı. Aradan geçen saatlere rağmen geri dönmeyen Salih Ertaş kayıplara karıştı. Ailesi 11 Şubat akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

Yüzlerce Kişi Günlerce Aradı

İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD, belediye ekipleri, polis ve jandarma ile birlikte yüzlerce personelin katıldığı çalışmalar 23 gün boyunca aralıksız sürdü. Zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen aramalarda herhangi bir iz bulunamayınca çalışmalar 3 Mart tarihinde sonlandırıldı.



Tesadüfen başsız cesedi bulundu

Arama çalışmalarının sona ermesinden haftalar sonra, Salih Ertaş’ın evine yaklaşık 7 kilometre mesafede hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemede baş kısmı olmayan bir erkek cesediyle karşılaştı.

Diyarbakır yerel medyasından gazete detay'ın haberine göre ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde kıyafet ve kişisel eşyalar üzerinden kimlik tespitine gidildi. Elde edilen bulgular, cansız bedenin Salih Ertaş’a ait olduğunu gösterdi. Adli Tıp’taki incelemelerin ardından cesedin Salih Ertaş’ın başsız cesedi toprağa verilecek.



Cinayet esrarı henüz çözülemedi

Salih Ertaş’ın cinayete kurban gittiği değerlendirilirken henüz olay aydınlatılmış değil. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.