Binlerce kişiye polisliğe dönüş yolu! Yeni kadrolara atama yapılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sağlık şartları nedeniyle ilişiği kesilenlerin Emniyet teştkilatına geri döneceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, polis eğitim kurumlarından ilişiği kesilenlere yönelik yeni bir düzenleme yapıldığını söyledi. Çiftçi, bir soruya yanıt verirken, “Evet, bu konuda da önemli bir adım atıyoruz. Polis eğitim kurumlarında sağlık şartları gerekçesiyle ilişiği kesilen, daha sonra yargı kararıyla geri dönüp mezun olan ancak yeniden memuriyetten çıkarılan vatandaşlarımıza yeni bir imkan tanıyoruz : Başvurmaları ve gerekli şartları taşımaları halinde bu kişiler Genel İdare Hizmetleri Sınıfında uygun kadrolara atanabilecek. Bu düzenlemeyle geçmişte yaşanan mağduriyetleri gidermeyi hedefliyoruz.” dedi.

Memurlar.net'e yer alan habere göreCiftçi'nin yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

“Emniyet teşkilatımızın rütbe ve kadro yapısında önemli bir düzenlemeye gidiyoruz. Emniyet müdürü ve emniyet amiri kadrolarının oranlarını artırırken, komiser ve komiser yardımcısı kadrolarında da dengeli bir yeniden yapılandırma yapıyoruz. Bu sayede polis okullarında daha tecrübeli rütbeli personelin görev almasını sağlayacağız. Aynı zamanda terfi sisteminde yaşanan tıkanıklıkları azaltacak ve üst rütbelere geçişte daha geniş bir personel havuzu oluşturacağız.”

KADRO ŞARTLARI ŞEFAF HALE GELİYOR

“Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, polis eğitimine giriş şartlarını daha açık ve şeffaf hale getiriyoruz. İç Güvenlik Fakültesine öğrenci alımında aranan tüm kriterleri artık doğrudan kanun metnine yazıyoruz. Yaş, sağlık, güvenlik soruşturması, adli sicil, YKS puanı, fiziki yeterlilik ve mülakat gibi tüm şartlar açık bir şekilde belirlenecek. Ayrıca polis meslek yüksekokullarından fakültelere geçiş şartlarını da netleştiriyoruz.”