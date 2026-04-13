Bakan Akın Gürlek açıkladı, FETÖ ile mücadelede son durum ne?

FETÖ ile mücadelede gelinen son tabloyu açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, örgütün hem yurt içindeki güncel yapılanmasının hem de yurt dışı bağlantılarının yakından takip edildiğini belirtti. Gürlek, 119 ülkede binlerce isim için iade sürecinin sürdüğünü vurgulayarak, yeni delillerle operasyonların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

Abone ol

Adalet Bakanı Akın Gürlek Hürriyet'ten Nedim Şener'e yaptığı açıklamalarda FETÖ ile mücadelede gelinen son durumu paylaştı.

"TÜM SAVCILIKLARIMIZ TEYAKKUZ HALİNDE"

Bakan Gürlek, gerek yurtiçinde gerek yurtdışında FETÖ ile mücadelenin etkili biçimde devam edeceğini anlatarak şunları söyledi:

“Elbette FETÖ terör örgütünün faaliyetlerini Bakanlık, savcılıklarımız, güvenlik birimleri ve kolluk kuvvetleri olarak yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna da yansıyor zaten, operasyonlarımız daha önce olduğu gibi kesintisiz mücadele kararlılıkla devam edecek. Gerek ankesör soruşturmaları gerek yeni deliler ışığında operasyonlara devam ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden neredeyse 10 yıl geçti ama mücadele bitmedi. Özellikle FETÖ’nün güncel yapılanmasını yakından takip ediyoruz. Tüm savcılıklarımız bu konuda teyakkûz halinde. Bilindiği gibi FETÖ sürekli kendisini güncelleyen bir örgüt ve bu konuda önemli tespitlerimiz ve olgunlaşma aşamasına gelen operasyon hazırlıklarımız var. Gerek yeni eleman kazanma faaliyetleri gerek finansal yapılanması yakından takip ediliyor.

119 ÜLKEDEN 2 BİN 707 FETÖ MENSUBU İÇİN İADE TALEBİNDE BULUNDUK

Bu mücadelemizin ülke içine dönük yönü, ama bunu bir de yurtdışından yöneten bir yapısı var. Yani bu örgütün bağlantıları ülke içinde ama beyni yurtdışında. Zaten böyle bir destek olmasa şimdiye kadar ayakta kalması mümkün değildi. Dolayısıyla mücadelemizin önemli bir ayağını yurtdışı yapılanması oluşturacak. Şu ana kadar 119 ülkeden 2 bin 707 FETÖ mensubu ile ilgili 2 bin 889 iade talebinde bulunduk. Özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri ile aramızda uluslararası sözleşmeler, anlaşmalar bulunmasına rağmen dost ve müttefik dediğimiz ülkelerden şu ana kadar olumlu bir cevap almadık. Bu da FETÖ terör örgütünün onlar tarafından korunduğunu gösteriyor. Ama bu konu yabancı ülkelerde yaptığımız ve yapacağımız görüşmenin hep ilk maddeleri arasında yer alacak. Yeni delil ve belgelerle iade taleplerinin yerine getirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüze talimat verdim; en son elde edilen delilleri ekleyerek taleplerimizi yenileceğiz. Bunların arasında özellikle sonuçlanan ve kararları onanan darbe girişimi dava sanıkları da var. Ama ben bizzat ikili görüşmelerde bu konuyu sürekli gündemde tutacağım, çünkü bu milli bir mücadeledir.”