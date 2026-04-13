Resmen kayıt deposu çıktı! Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'dan çarşaf çarşaf belge ve döküman
Bebek Otel soruşturması ile ilgili araştırmalar sürüyor. İstanbul emniyetinin derinleştirdiği operasyon kapsamında, Muzaffer Yıldırım’ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda adeta bir teknoloji üssü ele geçirildi.
Aramalarda 30’dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve gelişmiş kamera sistemlerine ait kayıt cihazları bulundu.
Yapılan ilk incelemelerde, Yıldırım’ın otelde konaklayan veya partilere katılan ünlü isimleri adım adım takip ettirip kayıt altına aldığı belirlendi.
BARIŞ ARDUÇ’UN KUMAR FOTOĞRAFI DOSYADA
Soruşturma dosyasının en çarpıcı ayrıntısı ise ünlü oyuncu Barış Arduç’a ait görüntüler oldu. Yıldırım’ın telefonundan çıkan arşivde, Arduç’un bir kumar masasında önündeki pullarla çekilmiş fotoğrafı bulundu. Gupse Özay’ın animasyon filmi 'Gupi'nin de yapımcılığını üstlenen Yıldırım’ın, bu yakın ilişkileri bir şantaj malzemesi olarak depoladığı iddia ediliyor.
WHATSAPP YAZIŞMALARI: İSTANBUL’UN EN COOL KIZI
Sadece görüntüler değil, Yıldırım’ın oyuncu ve iş insanı Menderes Utku ile yaptığı WhatsApp yazışmaları da delil dosyasına girdi.