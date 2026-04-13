Yabancı dil sorununa son! Kablosuz kulaklıklar artık çeviri yapacaklar...
Teknoloji devi Google, yabancı dil sorununu kökten çözecek yapay zeka destekli yeni projesini duyurdu. Pilot ülkelerde uygulanmaya başlanan sistemle birlikte artık her kulaklık, milisaniyeler içinde çeviri yapan profesyonel bir simultane tercümana dönüşüyor. Üstelik bu teknoloji çok yakında Türkiye’de de kullanıma sunulacak.
Teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak hamle ABD’li teknoloji devi Google’dan geldi. Yapay zeka entegrasyonuyla kablosuz kulaklıkları birer çeviri asistanına dönüştüren proje, dünya genelinde pilot bölgelerde devreye alındı.
Dijital İletişim Uzmanı Ali Murat Kırık’ın değerlendirdiği sistem, geleneksel "çeviri" anlayışını tamamen değiştirerek anlık ve sözlü bir iletişim köprüsü kuruyor.
HER KULAKLIK BİR ÇEVİRMEN OLACAK
Dijital İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık’ın açıklamalarına göre, bu yeni dönemde yabancı dil bilme zorunluluğu minimuma iniyor. Geliştirilen uygulama sayesinde, kablosuz kulaklıklar yapay zeka desteğiyle anlık tercüme yapmaya başladı. Sistem, konuşmaları yakalayıp bulut sunucuları üzerinden analiz ederek, kullanıcıya sanki karşısında canlı bir tercüman varmış gibi eş zamanlı aktarım sağlıyor.
EKSTRA DONANIM DEVRİ KAPANIYOR
Bu teknolojinin en büyük avantajı, kullanıcıyı ekstra maliyetten kurtarması. Yeni nesil bir akıllı telefon ve halihazırda kullandığınız herhangi bir kablosuz kulaklık, çeviri işlemini gerçekleştirmek için yeterli oluyor. Yoldayken veya bir toplantı esnasında "Google Translate" yazma zahmeti ortadan kalkıyor; uygulama ile kulaklığın eşleşmesi, iletişimi başlatmak için kafi geliyor.