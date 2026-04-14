Getir'in yeni reklam filminin başrolünde yeni akıllı özellikler

Yeni reklam kampanyasında hızlı teslimat söylemini bir adım ileri taşıyan Getir, kullanıcılarının kazandığı zamana odaklanıyor. Super app içindeki akıllı özellikleri iletişimin merkezine alan marka, fonksiyonel faydayı güçlü bir yaratıcı içgörüyle birleştirerek kullanıcılarının kendisi ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırabileceğinin altını çiziyor.

Getir, yeni reklam filminde odaklandığı super app içindeki akıllı özellikleriyle hızlı teslimat kategorisindeki iletişimini daha ileri taşıyor.

Marka bu kez odağı siparişin hızından çok, uygulama içindeki akıllı özellikler ile kullanıcının günlük hayatında kazandırdığı zamana çeviriyor.

Kampanya, market alışverişi, yemek siparişi ve gündelik planlama süreçlerinde biriken zaman kayıplarını görünür kılarak, Getir’in sunduğu teknolojik çözümleri somut kullanıcı faydası üzerinden anlatıyor.

İçgörüden deneyime

Filmin çıkış noktası tanıdık bir içgörüye dayanıyor: Her gün en az birkaç dakika alan işler, toplamda büyük bir zaman kaybına dönüşüyor. Getir bu içgörüyü, kullanıcı deneyimini kolaylaştıran akıllı özelliklerle sahipleniyor. Getir’in super app içindeki yeni özellikleri, fiziki alışverişe zaman ayırmak yerine kullanıcılara alışverişte geçen zamanı kendilerine ve sevdiklerine ayırmaları için geri veriyor. Kampanya, Getir’in yeni marka konumlandırmasına uygun olarak genç ve modern bir çizgide kurgulanırken; bu dönüşüm, Jingle Jackson tarafından markanın yeni ruhuna uygun şekilde dinamik, modern ve enerjik bir formda yeniden yorumlanan reklam müziğiyle tamamlanıyor.

Fotoğraf çekerek ya da telefondaki notlara yazılmış alışveriş listesi yüklendiğinde otomatik sepet oluşturan ‘Alışveriş Listem’, önceki alışverişlere göre anında sepet öneren ‘Hazır Sepetin’, siparişi gece planlayıp sabaha teslim eden ‘Randevulu Teslimat’ ve yemek siparişi verirken herkes kendi telefonundan seçimlerini kolayca yapabildiği ‘Grup Siparişi’ gibi yeni özellikler, reklam filminde doğrudan hayatın içinden sahnelerle aktarılıyor. Böylece teknoloji, zaman kazandıran büyük bir faydaya dönüşüyor.

Hizmetle marka aynı hikâyede

Kampanyanın dikkat çeken yanlarından biri, hizmet geliştirme ile marka anlatısını aynı zeminde buluşturması. Getir burada ‘hızlı teslimat’ kategorisinde konuşan bir marka olmanın ötesine geçerek akıllı özellikleri ile kullanıcıya zaman ve kolaylık kazandıran bir yaşam partneri olarak konumlanıyor. ‘Zamanını ve cebini düşünenlere Getir’ söylemi de kampanyanın ana vaadini ortaya koyuyor.

Odakta fayda ve zaman var

Yeni kampanya, Getir’in kullanıcılarına kazandırdığı zamanı daha görünür hale getiriyor. Film, teknolojik özelliklerin hayatı nasıl kolaylaştırdığını gösteriyor. Daha az uğraş, daha hızlı kararlar ve kendine ayıracak daha fazla zaman. Bu yaklaşımıyla kampanya, kullanıcıya sağlanan somut faydayı merkeze alıyor ve günlük hayatı pratikleştiren bir deneyimi öne çıkarıyor.