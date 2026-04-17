14 yaşındaki katil, saldırıdan önce canlı yayında şarjör doldurmuş! O görüntüler...

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’na yönelik silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın, silahın şarjörüne mermi doldururken aynı anda arkadaşlarıyla canlı yayında mesajlaştığı anlar yer aldı. İsa Aras Mersinli'nin ilk otopsi raporu da ortaya çıktı.

Görüntülerde, saldırgan silah şarjörüne mermi doldururken görülüyor. Saldırgan bu esnada aynı zamanda canlı yayında arkadaşlarıyla mesajlaşıyor.

ASİ ARAS'IN OTOPSİ RAPORU

Kahramanmaraş’ta eğitim gördüğü ortaokulu kana bulayan saldırgan İsa Aras Mersinli hakkında hazırlanan otopsi raporunun detayları netleşti. Adli tıp uzmanlarının da yer aldığı 6 kişilik heyetin incelemesiyle olayın kritik noktaları ortaya kondu.

*Ölümcül darbe sağ bacaktan geldi : Rapora göre saldırganın sağ arka bacak bölgesinde, kesici aletle oluşturulmuş yaklaşık 2.5 santimetrelik bir yara tespit edildi. Bu darbenin büyük damar hasarına yol açtığı ve yoğun kan kaybı sonucu ölümün gerçekleştiği belirtildi.

*Tek darbe, hayati sonucu doğurdu: Uzman değerlendirmesine göre, ana damarlardan birinin zarar görmesi nedeniyle kan kaybı kısa sürede kritik seviyeye ulaştı ve saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.

*Vücudunda kan vardı: Otopsi sırasında saldırganın ellerinde naylon koruyucu poşetler bulunduğu, sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi (iletken ve ağrı kesici amaçlı) yer aldığı tespit edildi. Vücudunun farklı bölgelerinde kurumuş kan izlerine rastlanırken, toksikolojik analiz için alınan örnekler Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi.