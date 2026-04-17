Derbi öncesi kritik viraj! Fenerbahçe Rizespor'u ağırlayacak: 7 isim kart sınırında

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi.

Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 2 önemli eksik

Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

7 isim sınırda

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.