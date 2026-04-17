Okul katliamcısı İsa Aras'ın poligon görüntüleri çıktı! Baba Uğur Mersinli'nin şok dosyası

Kahramanmaraş’ta 9 kişiyi öldüren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin babası, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli’nin adının daha önce bir dolandırıcılık doyasında geçtiği belirlendi. Saldırıyı yapan oğlu İsa Aras Mersinli'nin ise poligondaki atış görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Saldırganın okul baskınında babasına ait silahları kullandığı ortaya çıkarken, baba ifadesinde bu durumu doğruladı. Uğur Mersinli, oğlunu daha önce poligona götürdüğünü ve atış talimi yaptırdığını da kabul etti. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin emniyet mensubu babası Uğur Mersinli soruşturma kapsamında tutuklandı.

POLİGONDA ATIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Soruşturma sürerken saldırganın poligonda çekildiği görüntüler de gün yüzüne çıktı. Söz konusu görüntülerde, saldırganın hedeflere nişan alarak ateş ettiği anlar yer aldı. Videoda, saldırganın babasının da poligonda bulunduğu ve oğluna eşlik ettiği görüldü.

BABA ATIŞ SIRASINDA YÖNLENDİRİYOR

Görüntülerin devamında baba Uğur Mersinli’nin oğluna nişan alma konusunda yönlendirmelerde bulunduğu dikkat çekti. Saldırganın ise birkaç kez ateş ederek hedefleri vurmaya çalıştığı anlar kayda geçti.

DİYARBAKIR'DA GÖREV YAPMIŞ

Emniyet teşkilatında polis başmüfettişi ve birinci sınıf emniyet müdürü olan baba Uğur Mersinli’nin 2020’li yıllarda Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Mersinli’nin eşinin Kahramanmaraşlı olduğu bu nedenle Diyarbakır’dan tayinini isteyerek Kahramanmaraş’a gittiği öğrenildi.

ÇETE ÜYELİĞİNDEN YARGILANMIŞ

Katil İsa Aras Mersinli’nin babası Emniyet Amiri Uğur Mersinli’nin, 1996 yılında bir dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

BABASI OLAY GÜNÜ İÇİN NE DEMİŞTİ?

İsa Aras Mersinli'nin polis babası Uğur Mersinli, mahkemedeki ifadesinde katliam günü sabah evde yaşananları şöyle anlattı:

-Olayın gerçekleştiği gün; Ben, İsa Aras'ı sabah kaldırdım ve tostunu yaptım. Yemeğini yedi ve tekrar geri yattı, okula gitmedi. Okula neden gitmiyorsun, sınav dönemi dedim. Kendisi bana güldü ancak cevap vermedi. Annesi gelince annesine bağırdı. Bizde baş edemeyince gitmiyorsan gitme dedik.

-İsa Aras evde kaldı. Ben tekrar yattım ve 12.00'de kalktım. İsa Aras oturma odasında telefonla uğraşıyordu. Daha sonra ben et almak ve kasaba gitmek için evden çıktım. Eve dönerken siren sesleri duydum. Tanıdığım bir gazeteciyi aradığımda, Ayser Çalık Ortaokulu'nda olay olduğunu söyledi. Eve gittim malzemeleri bıraktım.

-Eşim bana, İsa'nın arkadaşının kitabını unuttuğunu bu kitabı arkadaşına teslim etmek için okula gittiğini söyledi. Ben daha öncesinde siren sesleri duyduğum için Ayser Çalık Ortaokulu'na gittim. Eşim bana sadece İsa Aras'ın çantasını alarak okula gittiğini söyledi. Çanta içerisinde herhangi birşey olup olmadığı ile ilgili birşey söylemedi.

-Okula gittiğimde okul ana baba günü gibiydi. Güçlükle okula girdim. Daha önce tanıdığım polislere sorduğumda oğlumun yaralı olduğunu söylediler.

-Oğlum İsa Aras'ın kullandığı silahlar bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardı. 2 tane de tüfeğim vardır. Oğlum İsa Aras, olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini götürmüş.

-Silahlarım ve mermilerim kilitli Maraş Sandığı içindedir. Söz konusu Maraş Sandıkları kendinden kilitli sandıklardır. İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını internetten öğrenmiş. Çok zeki bir çocuktur. Oğlum gördüğü birşeyi unutmaz. Sandıkların üç düğmesi vardır. Söz konusu sandıklarda 3 düğmeye basıldığında sandık açılır.