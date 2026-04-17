İki saldırganın da profili aynı! Detaylar ürküttü

Dijital dünyanın karanlık köşelerinde filizlenen ve okul sıralarına kadar uzanan bu yeni nesil şiddet dalgası, toplumda derin bir endişeye yol açıyor. Kahramanmaraş katliamcısı İsa Aras Mersinli ile Şanlıurfa saldırganı Ömer Ket, benzer profiller sergiliyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dan gelen kan donduran haberler, saldırganların sadece bireysel öfkeleriyle değil, şiddet temelli oyun bağımlılığı, dijital radikalleşme ve "Incel" gibi tehlikeli ideolojilerin etkisiyle hareket ettiklerini ortaya koyuyor.

ARKADAŞ EDİNEMEYEN ÇOCUK

Kahramanmaraş’ta 10 kişi katleden İsa Aras Mersinli, kimseyle muhatap olmayan içine kapanık bir çocuk olarak öne çıkıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; İki aydır düzenli olarak psikoloğa gidiyor. İngilizce okul avcısı anlamına gelen bir lakap kullanan Mersinli, kendine benzeyen bir arkadaşı dışında kimseyle arkadaşlık yapmamasıyla biliniyor.

Derslerine ilgisiz kendi dünyasında takılan biri olarak anlatılan Mersinli’nin takıntılı, “herkese kurulan bir çocuk” olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Şiddet temelli oyun bağımlısı olan saldırganın her gördüğünü yapan kimseyi umursamayan bir kişilik takındığı ifade ediliyor.

Ayrıca ABD’de kadın düşmanlığı temelinde toplu katliam yapan Elliot Rodger’ı örnek olarak benimsemesinin bu sembolizmi kullanarak kendi “intikam” senaryosunu kurguladığı üzerinde duruluyor.

SOSYO PSİKOPAT KİŞİLİK

Şanlıurfa Siverek’teki saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ket eylemi öncesinde okulda saldırı yapacağı tehdidinde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Sürekli bilgisayarda şiddet içerikli savaş oyunu oynayan Ket, Kill (öldüreceğim) paylaşımlarında bulunmuş.

Olaydan kısa süre önce psikolojik sorunları nedeniyle hastaneden randevu alan Ket, sosyo-psikopat (Antisosyal Kişilik Bozukluğu) bir kişilik yapısına sahip olarak tanımlanıyor.

Babası inşaat işçisi olan ve 9 kişilik bir ailede yaşadığı belirtilen Ket’in, eğitim hayatındaki başarısızlığının sorumluluğunu okul yönetimine yüklediği ve bu nedenle kin beslediği ifade edildi. Ket’in iki arkadaşının sanal medyada intikam içerikli yazışmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.