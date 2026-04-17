Arsenal'in eski kalecisi Manninger feci şekilde hayatını kaybetti

Arsenal'in eski kalecisi Alexander Manninger, ülkesi Avusturya'da aracına tren çarpması sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz The Telegraph gazetesine göre Manninger'in kullandığı araç, Salzburg'un kuzeyinde sabah saatlerinde demiryolu hatlarını geçerken bir trenin çarpması sonucu birkaç metre sürüklendi.

Kazada araçta tek başına olan Manninger, acil müdahale ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Avusturya Futbol Federasyonu açıklamasında, Manninger'in vefatından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek "Avusturya futbolu sadece olağanüstü bir kaleciyi değil, aynı zamanda uzun yıllar boyunca yerel futbolu şekillendiren ve uluslararası alanda temsil eden bir kişiliği de kaybetti." ifadelerini kullandı.

Avusturyalı kaleci, Arsenal ile bir İngiltere Premier Ligi, bir İngiltere Kupası ve 2 İngiltere Süper Kupası'nı kaldırmış, Juventus ile İtalya Serie A şampiyonluğu da yaşamıştı.

