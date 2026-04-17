Otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor! Artık ücretli olacak

Otobüs firmaları kısa mesafede kaldırdıkları ikramı tamamen bitirmeye hazırlanıyor. Yeni dönemde uzun yolculuklarda da yiyecek-içecek ücretli olacak.

Artan maliyetler şehirlerarası ulaşımı da vurdu. Otobüs firmaları, uzun süredir tartışılan ikram düzenlemesi için somut adım atmaya hazırlanıyor. Kısa mesafeli seferlerde büyük ölçüde kaldırılan ikramların, yeni dönemde uzun yolculuklarda da tamamen sona erdirilmesi planlanıyor. Sektörde konuşulanlara göre yolculara yalnızca su verilmesi, diğer yiyecek ve içeceklerin ise ücretli sunulması gündemde.

ÜCRETLİ DÖNEM BAŞLIYOR
Show Haber'de yer alan habere göre, firmalar özellikle artan yakıt ve operasyon maliyetlerini gerekçe göstererek ikram hizmetini minimum seviyeye çekmeyi hedefliyor. Bu kapsamda sandviç, kek ve içecek gibi ürünlerin satışa sunulacağı yeni bir model üzerinde çalışılıyor.

YOLCULAR TEPKİLİ
Uygulamanın yaygınlaşması ihtimali yolcular arasında rahatsızlık yarattı. Daha önce ücretsiz sunulan hizmetlerin kaldırılmasına tepki gösteren bir yolcu, "Eskiden ikram vardı, şimdi çoğu şeyi kaldırdılar. Sadece su veriliyor" diyerek değişime tepki gösterdi.

Yeni düzenlemenin kısa süre içinde birçok firma tarafından hayata geçirilmesi bekleniyor.

