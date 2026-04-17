Bedelli askerlikte yeni tutar belli oldu! Resmi Gazete’de

Yeni ekonomi düzenlemesi kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ekonomi düzenlemesiyle bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya çıkarıldı. 

DEPREMZEDELERE KONUT VE İŞ YERİ İNDİRİMİ

Yeni düzenleme kapsamında depremzedelere yönelik peşin ödemelerde indirim imkânı getirildi. Buna göre ilk konut alımında yüzde 74, ilk iş yeri alımında ise yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

BAHİS REKLAMI GİDERLERİNDE VERGİ DÜZENLEMESİ

Kanunla birlikte bahis reklamı harcamalarının vergi matrahından düşülmesi uygulaması kaldırıldı. Bu kapsamda söz konusu giderler, kurumlar vergisi ve gelir vergisi hesaplamalarında indirim konusu yapılamayacak.

BES KATKILARINDA PRİM MUAFİYETİ

Düzenleme kapsamında, işverenlerin çalışanlar adına yaptığı bireysel emeklilik sistemi (BES) ödemelerinin belirli bir kısmı sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak şekilde yeniden düzenlendi.

