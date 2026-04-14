Kuveyt Türk'ün Lonca Girişimcilik Merkezi 11. döneminde 12 girişimi mezun etti

Kuveyt Türk'ün teknoloji odaklı girişimlere büyüme yolculuklarında stratejik destek verdiği Lonca Girişimcilik Merkezi, 11. dönem hızlandırma programını tamamlayan 12 girişimi Demo Day etkinliğinde yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemiyle buluşturdu.

Fintek, yapay zeka, SaaS, veri analitiği ve dijitalleşme alanlarında faaliyet gösteren ve yaklaşık 6 aylık yoğun hızlandırma programından geçerek mezun olmaya hak kazanan 12 girişim, Lonca Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen Demo Day etkinliğinde yatırımcı ve girişimcilik ekosistemine projelerini tanıttı.

Yeni dönem stratejisinin merkezine girişimlerin global pazarlarda kalıcı başarı elde etmesini yerleştiren Lonca, bu kapsamda devreye giren Lonca Global Programı yoluyla mezun girişimleri dünyanın önde gelen teknoloji ve yatırım etkinliklerine taşımayı hedefliyor.

Lonca 8-12 Haziran'da Londra'da düzenlenecek London Tech Week için başvuru sürecini tamamlayarak seçilen girişimlerle hazırlıklara da başladı.

Program kapsamında 5 Lonca girişimi, global yatırımcılar ve kurumsal iş ortaklarıyla bir araya gelecek. Ayrıca girişimlere ücretsiz stant alanı, uluslararası mentörlük, yatırımcılarla networking fırsatları, iş geliştirme desteği, ulaşım ve konaklama gibi çeşitli teşvikler sağlanacak.

2017'den beri girişimlere 500 bin doların üzerinde nakit hibe desteği

Lonca'nın global ajandasındaki ikinci büyük durak da Slush 2026 olacak. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 18-19 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte, 5 girişime daha global yatırımcılar ve teknoloji şirketleriyle buluşma imkanı sunulacak.

Lonca, 2017'den bu yana 11 dönemde 110 girişimin büyüme yolculuğuna eşlik etti ve girişimlere 500 bin doların üzerinde nakit hibe desteği sağladı.

Program, her girişime standart bir müfredat vermek yerine ihtiyaçlara göre şekillenen esnek bir gelişim alanı sunuyor. Dönem boyunca girişimlere verilen danışmanlık, eğitim ve teknik destekle girişimlerin iş modellerini geliştirmesi ve sağlam bir ölçeklenme zemini kurması amaçlanıyor.

Kuveyt Türk ve iştirakleriyle kurulan işbirliği imkanları da girişimlerin ürünlerini gerçek iş süreçlerinde test etmelerine ve ticari büyümelerini hızlandırmalarına katkı sağlıyor. Programa kabul edilen girişimler, PoC ve potansiyel işbirlikleri açısından değerlendirilerek çözümlerini gerçek kullanım alanlarıyla buluşturma fırsatı yakalayabiliyor.

Lonca'nın 12. dönem programına ürünü hazır olan, aktif satış gerçekleştiren ve büyüme hedefi bulunan teknoloji girişimleri 10 Mayıs'a kadar başvurabilecek.

"Tamamen yeni nesil teknoloji üreten ve bununla değer oluşturan tüm girişimlere kapımızı açıyoruz"

Kuveyt Türk Teknoloji ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, AA muhabirine, Lonca'nın bir banka girişimcilik programı olmasına rağmen kendisini yalnızca finans teknolojileriyle sınırlamadığını söyledi.

Programın 2017'de sosyal sorumluluk yaklaşımıyla başladığını belirten Acar, bankaya doğrudan fayda sağlayacak girişimlerden çok ülkeye katma değer üreten girişimlere odaklandıklarını anlattı.

Acar, 11. dönemde farklı sektörlerden girişimlere yer verdiklerini dile getirerek, "Biz bir banka olmamıza rağmen regtech, fintech ya da martech gibi alanlarla sınırlı kalmıyoruz. Tamamen yeni nesil teknoloji üreten ve bununla değer oluşturan tüm girişimlere kapımızı açıyoruz. Çok farklı alanlardan, çok farklı bakış açılarıyla ve çok farklı hedef kitlelere hitap eden girişimleri buraya dahil ettik. Hepsinin altında ister istemez günümüzün en önemli teknolojilerinden biri olan üretken yapay zeka yer alıyor." diye konuştu.

Programın öne çıkan yönlerinden birinin de hisse talep etmemesi olduğunu vurgulayan Acar, şöyle devam etti:

"Türkiye için özellikle söylemiyorum ama yurt dışında bu çok yaygındır. Biz hiç böyle bir hisse opsiyonu almıyoruz. Doğrudan hibe desteğimiz var. 300 bin lira hibe veriyoruz ve bir sonraki dönemde bunu 400 bin liraya çıkaracağız. Bu destek, girişimcilerimizin kendilerine verdiğimiz hedefler doğrultusunda programlarını, yani bu 6 aylık yoğun programı tamamlamaları karşılığında veriliyor ve onlardan hiçbir şey istenmiyor."

Acar, girişim seçiminde yalnızca teknolojik yeterliliğe değil, ekiplerin fikrine bağlılığına ve uzun vadeli çalışma iradesine baktıklarını aktararak, yapay zekayı zorunlu bir koşul olarak görmediklerini, asıl önemli olanın güçlü bir teknoloji ve somut değer üretimi olduğunu kaydetti.

"Biz fikirlerinin arkasında duracak, uzun süre çalışabilecek, mümkünse gemilerini yakıp bizimle birlikte yürüyecek insanları ön plana almak istiyoruz." diyen Acar, Lonca'yı ciddi bir eğitim sürecinin olduğu ve girişimcilerin ürünlerini belli bir aşamaya getirdiği bir program olarak tasarlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Lonca'nın eski mezunları da uluslararası programlarda desteklenecek

Lonca'nın bundan sonraki dönemde küresel açılımı daha sistemli hale getireceğini belirten Acar, London Tech Week ve Slush katılımlarını bu stratejinin somut adımları arasında gösterdi.

Acar, yalnızca mevcut dönem girişimlerini değil, geçmiş yıllarda Lonca'dan geçen girişimleri de bu uluslararası programlarda destekleyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama diğer taraftan dışarıya da bir çağrı açtık. Yani eğer buradaki arkadaşlarımızın böyle bir vizyonu yoksa veya şimdilik o pazarlara hitap etmek istemiyorlarsa, dışarıdan da başvuru alacağız. Türkiye'de daha önce bizimle temas etmemiş herhangi bir girişim de bize başvurabilecek. Daha önce aslında Kuveyt Türk'ün yatırım yapmış olduğu girişimler de yani Lonca sürecinden hiç geçmemiş ama daha önce Kuveyt Türk Portföy tarafından yatırım yapılmış girişimler de bu kapsama dahil olacak."

Ayrıca daha erken aşamadaki girişimler için "Lonca Çırak" benzeri yeni bir yapı üzerinde çalıştıklarını aktaran Acar, Ankara'da da Lonca Girişimcilik Merkezi benzeri bir yapılanmayı değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.