Okul katliamı sonrası paylaştığı video tepki çekti! O sağlıkçıya soruşturma açıldı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından ambulansta ağlayarak video çekip sosyal medyada paylaşan sağlık personeli Hanım B.'ye tepki gösterilmişti. Hanım B. tepkilerin ardından açıklama yaparken, Sağlık Bakanlığı Hanım B. hakkında soruşturma başlattı.

Türkiye yasta... 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda katliam yaptı. Emniyet müdürü babasının silahlarıyla 1 öğretmen, 9 öğrencinin canına kıydı. 16 kişiyi de yaraladı.

Tüm ülke olayın şokunu atlamazken, sosyal medyada saldırının ardından bir sağlık personelinin paylaştığı video tepki çekti. 

112 personeli olan Hanım B. isimli kadın ambulansta ağlarken video çekti. Daha sonra arka fona Cem Adrian'ın 'Kül' isimli parçasını ekleyerek sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılar, sağlık personeli Hanım B.'nin etkileşim için video çektiğini öne sürerek topa tuttu.

Tepkilerin ardından Hanım B. bir video daha çekerek açıklama yaptı: “Arkadaşlar ben bir anne olarak, bir nöbetten çıktığımda nelerle, hangi yüklerle ayrıldığımı yansıtacak bir video çektim ve birçok meslektaşım da benimle aynı duyguları paylaştı orada. Beni boşverin, konu ben değilim. Konu çocuklarımız. Birçok şey gördünüz, birçok video gördünüz. Ben sadece oradaki insanların psikolojisinin yansımasıydım. Yapmayın, bu kadar kötü olmayın ya. Bu kadar iğrenç olmayın gerçekten.”

Sağlık personeli Hanım B. hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

14 yaşındaki katilin, saldırıdan önce canlı yayında şarjör doldurduğu anlar...
14 yaşındaki katilin, saldırıdan önce canlı yayında şarjör doldurduğu anlar...
Saldırganın eski görüntüleri ortaya çıktı
Saldırganın eski görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! Salgırgan öğrenci de öldü
Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! Salgırgan öğrenci de öldü
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı
Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı olay yerinden ilk görüntüler
Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı olay yerinden ilk görüntüler
Nijerya'dan Türkiye'ye şifa yolculuğu: Medipol'de 10 saatlik ameliyat ile sağlığına kavuştu
Nijerya'dan Türkiye'ye şifa yolculuğu: Medipol'de 10 saatlik ameliyat ile sağlığına kavuştu
Ayasofya'da dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan 2 şüpheli tutuklandı
Ayasofya'da dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan 2 şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu, sanatçı İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, sanatçı İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti
Şanlıurfa okul saldırısını yapan bakın kim çıktı? Saldırı anının görüntüsü
Şanlıurfa okul saldırısını yapan bakın kim çıktı? Saldırı anının görüntüsü
Medipol’den gençlere uyarı: Motosiklet kazaları arttı, ortopedi servisleri gençlerle doldu taştı
Medipol’den gençlere uyarı: Motosiklet kazaları arttı, ortopedi servisleri gençlerle doldu taştı
Ukrayna’daki maçta hava saldırısı alarmı paniği
Ukrayna’daki maçta hava saldırısı alarmı paniği
Manavgat'ta kamyondaki demirlerin otomobilin ön camına saplanması sonucu 2 kişi yaralandı
Manavgat'ta kamyondaki demirlerin otomobilin ön camına saplanması sonucu 2 kişi yaralandı