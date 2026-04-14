Kılıçdaroğlu, sanatçı İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na, ziyarette, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin de eşlik etti.

Ziyarette, İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, kendisini iyi gördüğünü belirterek bir süre sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, sanatçının sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.